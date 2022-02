No salió bien el primer día de campaña de la candidata Ingrid Betancourt, del partido Verde Oxígeno, cuando en una entrevista en televisión en la que a los aspirantes se les pregunta qué hipotéticas alianzas harían para una segunda vuelta.



Betancourt terminó pidiéndole ayuda a la periodista y dejó, incluso, una incertidumbre por acuerdos con el gobernante Centro Democrático. "¿Zuluaga tiene maquinarias?", le preguntó a la periodista sobre el candidato del uribismo.

Por si fuera poco, Betancourt también tendió puentes para una alianza con el sorprendente Rodolfo Hernández, el candidato que en algunas encuestas marcha en el segundo lugar en la intención de voto.



En donde si se mostró categórica fue en el rechazo a acuerdos con Gustavo Petro, quien encabeza las encuestas en la coalición de izquierda, Pacto Histórico.



La entrevista es un formato de Noticias RCN en el que los candidatos pasan a un tablero electrónico y van marcando en los espacios en blanco para así mostrar su ideario político.



Ingrid Betancourt le dijo a la periodista: “Ahora, yo necesito la ayuda aquí de ustedes”, dijo, al llegar al candidato del uribismo. “Es decir, pregunta, ¿Óscar Iván Zuluaga tiene maquinarias que lo apoyen?”, dijo ella para desconcierto de la audiencia.



La periodista le explicó que ella no podía responder y se limitó a decirle de qué partido es. Y le aclaró que no podía influir en las respuestas de la candidata. Entonces la aspirante puso un interrogante.

.@IBetancourtCol se le midió al tablero de #CandidatosEnLaRedacción de @NoticiasRCN, donde dejó sorpresivos apoyos y descartó implacablemente otras alianzas #ColombiaElige pic.twitter.com/2gLkV0mBh3 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 31, 2022

“Federico Gutiérrez, ¿maquinarias?”, volvió a indagar, sin obtener respuesta de la presentadora, y marcó una interrogación, en referencia al exalcalde de Medellín y quien ha dicho abiertamente que es necesario una unidad con el uribismo para atajar al populismo de izquierda.



“Alejandro Char, ¿maquinarias?”, insistió, pero esta vez se respondió a sí misma: “Yo creo que no (lo apoyaría) porque creo que sí tiene maquinarias”.



Las dudas que ella tiene sobre el aspirante del Equipo por Colombia, uno de los más fuertes electores de la costa Atlántica también causaron sorpresa. Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, es hijo de Fuad Char, uno de los políticos tradicionales más poderosos de la Región Caribe. Esta familia conforma el Clan Char, un vasto imperio económico y político en el Caribe colombiano.



“Digamos que hay gente que está apoyada por un partido, pero no nos queda a nosotros bien decir si tiene maquinarias o no”, dijo la comunicadora al llegar a David Barguil, de quien Betancourt dijo que tendría maquinarias por ser del Partido Conservador, aunque no lo tachó.



A Enrique Peñalosa también le puso signo de interrogación al saber que lo apoya el Partido de la U, mientras que de Jhon Milton Rodríguez tampoco supo dar razón. Él es el aspirante de los grupos cristianos.



Al llegar a los que eran sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza de quienes ella se separó tras una agria y pública pelea, comenzó por Sergio Fajardo. “Es un buen ejemplo de la preocupación que yo tengo. Yo pondría sí, lo que pasa es que la decisión que él tomó, que no fue una decisión sino una indecisión, no sé… Pongo un signo de interrogación”.



“Alejandro Gaviria no porque se alió con las maquinarias. Juan Manuel Galán sí porque él no tiene maquinarias, el partido de él es un partido sin maquinarias. ¿Juan Fernando Cristo? A ver, yo le creo a Juan Fernando cuando él me dice que no tiene maquinarias, entonces espero que no me desdiga”, concluyó, antes de darle el sí a Carlos Amaya, a quien su partido había avalado.

