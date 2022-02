Ingrid Betancourt, aspirante a la presidencia por el partido Verde Oxígeno, le dio plena credibilidad a la acusación en contra de Piedad Córdoba de haberse puesto de acuerdo con la entonces guerrilla de las Farc para retrasar su liberación y así obtener réditos políticos.



(En contexto: Piedad Córdoba niega ser ‘Teodora’ de las Farc)

“Esta excongresista hoy en la campaña de Gustavo Petro retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos”, dijo Ingrid Betancourt.



“Ella es parte de la clase política corrupta que intentó sacarme de la política”, aseguró.



Sobre Piedad Córdoba hay hoy en Colombia una acusación extremadamente grave. Ella habría manipulado la liberación de los secuestrados, coordinada con la cúpula de las extintas Farc, en un plan que incluía impulsarla como posible presidenta de Colombia, incluso hasta el punto de ponerle trabas a las liberaciones de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos.



Esto lo dijo Andrés Vásquez, su exasesor, ante las autoridades judiciales: “Hay diferentes acuerdos entre las tres partes, en donde todos se verían beneficiados, entre ellos que, si se entregan los secuestrados a Chávez, Chávez sube la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de 2007 y también que catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, reveló Noticias Caracol.



(En contexto: Exasesor de Piedad declara ante Fiscalía y revive acusaciones en su contra)

Piedad Córdoba y miembros de las Farc Foto: Archivo particular



En la nota periodística, se narra que Vásquez fue testigo de un encuentro con la cúpula de las Farc -en la que según su testimonio estuvieron Iván Márquez, Raúl Reyes, Rodrigo Granda y Jesús Santrich-, en un campamento guerrillero en la frontera colombo-venezolana. Él mismo dice haber estado en el encuentro en el que la exsenadora incluso les sugirió a los guerrilleros cómo debían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados.



“La opinión pública veía muy mal cuando los secuestrados, por ejemplo, en las pruebas de supervivencia, salían con cadenas, salían amarrados (...) que por favor hicieran, los presentaran mejor y que cuando se hicieran las liberaciones, que las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se viera mal en el momento de la salida. De eso se habló”, dice en el audio presentado por el informativo.



“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para el intercambio humanitario, por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante. Si querían mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podían liberar a Ingrid”.



Frente a la presión que sentían las Farc en ese momento por liberar a Ingrid Betancourt, según el exasesor Vásquez, Piedad Córdoba habría acudido a todo tipo de argumentos para evitarlo, incluso poniendo en duda la precariedad del estado de salud de la secuestrada.



(Lea también: Aliado de Alejandro Gaviria instaurará denuncia contra Ingrid Betancourt)

“Dentro de una conversación que Piedad tuvo con alguien de la guerrilla, ella hace el comentario que la gente está criticando el tema de las pruebas de supervivencia, que Ingrid se ve flaca, pero que Ingrid siempre ha sido flaca, ese es el comentario que hace Piedad y yo puedo confirmar que Piedad no solamente lo dijo en esa reunión con ese guerrillero, sino que lo dijo varias veces con otros tipos de actores (...) Como que la gente decía que las Farc estaban dejando morir a Ingrid, pero que Ingrid siempre ha sido flaca”, aseguró Vásquez en el audio de Noticias Caracol.



En ese momento, las Farc le habían propuesto al gobierno que intercambiaran secuestrados por guerrilleros presos para sumarle presión internacional. Córdoba y el grupo insurgente también habrían acordado retardar la liberación de los norteamericanos.



“Para ella era importante que los norteamericanos no salieran de primero, porque Piedad sí estaba comprometida en que parte del intercambio humanitario incluyera a Simón Trinidad y a Sonia. Había un afecto especial de Piedad por Trinidad y tenía un afecto también especial por Sonia, los veía como injustamente encarcelados en los Estados Unidos”.



(Le puede interesar: Humberto de la Calle dice que irá hasta el final en su campaña al Congreso)



Aunque la guerrilla definía a quién liberaba, según el exasesor, Córdoba tenía gran influencia en esas determinaciones.



“Al final las Farc era quien decidía, Piedad daba recomendaciones. (…) Piedad, después de un tiempo y gracias a la muestra de su cercanía con Chávez, con su capacidad de gestión, las Farc empezaron a creerle a Piedad de verdad, verdad, te digo, terminaron hacienda sesiones de santería para arreglarle los ojos a Santrich, cosas de ese estilo”, dijo.



La ahora candidata a la presidencia, le da credibilidad a esta versión y acusa a Piedad Córdoba de haber "retrasado" su liberación. Una acusación de extrema gravedad.

POLÍTICA

