Se cumplió el plazo dado por la propia Ingrid Betancourt y no obtuvo respuesta. ¿Ahora qué hará? ¿Cumplirá su palabra y abandonará la Coalición Centro Esperanza como ella lo advirtió al fijar la noche de este jueves como el tiempo definitivo?



Los otros seis aspirantes no se reunieron, como ella lo exigió, con el argumento de que todos estaban cumpliendo agendas pactadas antes de conocer la sorprendente posición de la líder del partido Verde Oxígeno.



En efecto, en la la noche de este jueves Alejandro Gaviria, estaba en Valledupar; Juan Manuel Galán, viajaba por Puerto Colombia; Jorge Enrique Robledo, en reuniones en Medellín; Juan Fernando Cristo, en una tarima en Cali; y Sergio Fajardo en Envigado.



Fuentes de los equipos de trabajo de cada uno de ellos dijeron a EL TIEMPO que no tenían previsto reunirse para darle una respuesta a Ingrid por esos compromisos previamente adquiridos.



Solo hasta hoy viernes, en horas de la mañana, habrá un encuentro de manera virtual.



Betancourt ayer, en la tarde, lanzó un ultimátum: “Si la Coalición (Centro Esperanza) no prohíbe el ingreso de maquinarias, con mucho dolor yo me retiro”, dijo. Su advertencia fue hecha en una rueda de prensa que seguían en la distancia sus demás compañeros de colectividad y a quienes tomó por sorpresa.

Ingrid Betancourt dice que su lucha es contra la corrupción

Se deben “prohibir los apoyos de personas vinculadas a maquinarias que han llevado a la corrupción y que desconocen el espíritu de la coalición”, dijo. “Hay que decidir: ¿se está a favor de la corrupción o en su contra? Esto es blanco o negro”, sentenció.



Se escalaba así la crisis que empezó en el cara a cara de Semana y EL TIEMPO, el martes pasado, en la que cuando nadie lo esperaba Betancourt acusó a Alejandro Gaviria: “No voy a permitir que entre el lobo donde están las ovejas”. Con la metáfora ilustró su molestia por el arribo del senador de Cambio Radical Germán Varón a su equipo.

Ingrid Betancourt, Francia Márquez y Alejandro Gaviria.

“Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre, eso es. La invito, como dijo alguna vez Gabriel García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí?”, respondió él.



El encuentro, en el que participaban diez aspirantes a la presidencia, buscaba que estos presentaran sus propuestas en caso de llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, sacó a flote las profundas diferencias de una coalición que en las horas siguientes ha estado a punto de una fractura definitiva.



Los miembros de la Coalición Centro Esperanza tienen la palabra

De hecho, en ese momento los otros dos miembros de la coalición presentes en el escenario –Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán– ofrecieron excusas y pidieron dirimir las diferencias de manera privada. Luego, hubo tres encuentros fallidos.



Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado, invitó al diálogo y se ofreció a hacer de buen componedor. Aunque las posturas estaban distantes, él se mostraba optimista. Para Betancourt, había que cerrarles las puertas a los corruptos; para Gaviria, la calificación no solo era injusta, sino muy provocadora, porque explicó que lo que ha hecho es traer políticos con quienes comparte ideales y a quienes califica de honestos.



En un tono más pausado, le dijo, a través de un video: “Quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país en torno a las reformas que necesitamos los colombianos”.

Ingrid Betancourt.

En la noche del miércoles parecía haber un consenso: “Aquí hay una diferencia con el tema de las adhesiones”, explicó De la Calle tras una reunión de sus integrantes en la que Juan Fernando Cristo sirvió de anfitrión. “Trabajamos para superar eso”. Por eso se mostró optimista. “Estamos superando las diferencias, en esta coalición hay libertad para opiniones diversas”, agregó.



Ingrid Betancourt lanza un ultimátum



Ayer, todos los aspirantes viajaron a distintos puntos del país para continuar con su campaña. A las 3 de la tarde, los medios fueron informados de una rueda de prensa urgente de Ingrid. Fue en esta en donde puso un ultimátum para prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que “llevan a la corrupción”.



Betancourt dio plazo máximo hasta anoche, y de no ser así, “con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, reiteró.



Antes de marcharse dijo que “si Centro Esperanza acepta apoyos de maquinarias que llevan a la corrupción, pierde su razón de ser”.



La pregunta que gravita ahora en el ambiente político es: ¿Ingrid cumplirá su palabra y se irá de la Coalición?



