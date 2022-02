Después de su divorcio de la Coalición del Centro Esperanza, la candidata presidencial Ingrid Betancourt, se asomó en el grupo de los punteros, en la más reciente encuesta electoral, del Centro Nacional de Consultoría.



Bajo la sombrilla de su partido, Verde Oxígeno, marca tercera, y llega con el 7 por ciento de intención de voto, al inicio de su gira nacional como independiente, que arranca en Barranquilla.



En entrevista con EL TIEMPO Betancourt no solo habló de cómo interpreta ese repunte en los índices de favorabilidad sino, además, de los dardos que le lanzó el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), quien adhirió a la candidatura de Alejandro Gaviria.



El ingreso de Varón desencadenó la división al interior de la Coalición Centro Esperanza que terminó con su renuncia después de lanzar varios ultimátum sobre la presencia de maquinarias y “apoyos de lobos donde hay ovejas”.



La candidata empezó por advertir que, aunque no suele fijarse en los resultados de las encuestas de opinión, gracias los comentarios que le hace la gente en las calles y en los encuentros de ‘Una cerveza con Íngrid’, se ha podido dar cuenta de que “la gente ha entendido claramente por qué me separé de la coalición y apoya mi lucha contra las maquinarias y la corrupción”.



Los ataques de Varón

También habló de los episodios que, según Varón Cotrino, tiene que salir a explicarle al país.



En entrevista con EL TIEMPO Varón la acusó de nepotismo y le pidió que explicara la presencia de un investigado por narcotráfico en sus listas y de una vieja visita a los capos del cartel de Cali.



“Estos ataques de personas como él, vinculadas a las maquinarias, más me convencen que estoy haciendo lo correcto. Si uno quiere tener una manera fácil de saber quién es corrupto y quién no lo es, basta con revisar si a esta persona la atacan las maquinarias o si por el contrario, la apoyan”, dijo Betancourt.



Y explicó por qué incluyó a su sobrina, Anastasia Rubio, en la lista de la Coalición Centro Esperanza a la Cámara de Bogotá, lo que Varón califica como nepotismo.



Ingrid Betancourt en medio de el debate de EL TIEMPO y Semana. Foto: EL TIEMPO

“Ella está representando al Partido Verde Oxígeno (PVO) porque la conozco, sé que comparte los mismos ideales del PVO y está totalmente alejada de cualquier maquinaria. Es una mujer incorruptible y estoy orgullosa de que nos represente”, dijo la candidata.



Eso sí, resalta que por la candidatura de Anastasia ella no recibió “nada” y que su sobrina “tendrá que ganarse la confianza de los bogotanos para salir elegida. Ese es su reto personal”.



En cuanto a su vieja visita a los capos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Betancourt le respondió a Varón: “Invito al señor Germán a comprar mi reciente libro donde escribí extensamente sobre esto. Le enviaría con gusto una copia autografiada de cortesía para que no sea sospechoso de recibir dineros de las maquinarias”.



En su libro ‘La rabia en el corazón’, Betancourt cuenta que el encuentro, ocurrido en Cali, se dio en medio de sus intentos por tumbar a Ernesto Samper del gobierno.



Según relata, ella y Carlos Alonso Lucio se encontraban en un auditorio en la gobernación del Valle, cuando un emisario llegó a decirles que los líderes del Cartel de Cali querían entregarles una información.



Ingrid aceptó y, según cuenta, en la reunión les preguntó a los Rodríguez ‘¿cuánto le dieron ustedes a Samper?’. En ese momento le entregaron la información que ella necesitaba para sus debates en contra del expresidente, quien había sido acusado de recibir dineros calientes a su campaña y tener nexos con el cartel de Cali.



Y dice que hoy sus bandera son parecidas: luchar contra la corrupción y las maquinarias.



“Hace 30 años, cuando comencé a hacer política, ya estaba denunciando a las maquinarias en los partidos tradicionales y la corrupción que conlleva”, cuenta a este diario.



Hace 30 años, ya estaba denunciando

a las maquinarias en los partidos tradicionales y la corrupción que conlleva FACEBOOK

TWITTER

También se defiende frente a las personas que la cuestionaron después de percibir que la candidata no tenía muy claro qué aspirantes presidenciales tienen o no maquinarias en el país: “Soy muy consciente de cómo funciona la política en Colombia y quienes son los dueños de las maquinarias, pero considero que personalizar no es necesariamente eficaz. Esto no puede convertirse en una cacería de brujas, es mejor darle a estos candidatos la opción de desvincularse de las maquinarias, como lo hice con los miembros de la Colación Centro Esperanza”.



Finalmente, asegura que no tiene nada en contra de la convergencia política de centro y que, por el contrario, les desea lo mejor en lo que resta de la campaña electoral.



“Espero que ellos, que tienen sus principios, y que también han luchado contra la corrupción, puedan ser coherentes con ellos mismos y tomen buenas decisiones”, concluye.



LAURA CAMILA VARGAS

POLÍTICA