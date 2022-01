Después de una semana de tensiones por el choque entre dos de sus integrantes, Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, la disputa interna que se vivió en la Coalición Centro Esperanza terminó.



Betancourt anunció su salida de esa alianza y dijo que será candidata presidencial independiente con su partido Oxígeno Verde.

El primer capítulo de esta novela se dio el pasado martes, en medio de un debate organizado por EL TIEMPO y Semana, en el que Betancourt cuestionó algunos apoyos que ha recibido el exministro Gaviria en su campaña presidencial.



“No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, afirmó Ingrid, a lo que Gaviria le respondió calificándola de hipócrita y oportunista. Así, la Coalición enfrentaba una de sus más duras crisis desde su creación.



La precandidata se refería a apoyos como el del senador por Cambio Radical Germán Varón, uno de los hombres más cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los jefes naturales de ese partido.



Tras dos reuniones de los integrantes de la Coalición, de la que también hacen parte el exministro Juan Fernando Cristo, el exsenador Juan Manuel Galán, el senador Jorge Robledo y los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Amaya, las cuales no dieron mayores luces para solucionar las diferencias entre Betancourt y Gaviria, la exsecuestrada de las Farc les lanzó un ultimátum para que resolvieran.



Y lo repitió en la noche del viernes: “Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana a las 12 del día para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias”, afirmó Betancourt.

Un día después de que estallara la crisis, el miércoles en la noche, los integrantes de la coalición acordaron elaborar un documento en el que quedara consignado un acuerdo con siete requisitos mínimos para recibir adhesiones y respaldos políticos. Sin embargo, ese texto fue objeto de contrapropuestas. El viernes en la noche ya había rumores de que ni Betancourt ni Gaviria lo firmarían.

El ultimátum

Ayer en la mañana, los ánimos seguían caldeados. Horas antes de que se venciera el segundo plazo dado por Betancourt a la Coalición de la Esperanza para que tomara una decisión sobre las adhesiones, Gaviria le respondió a su compañera en su cuenta de Twitter.



“Yo creo en la política que une, congrega, conversa con los distintos, busca soluciones y construye colectivamente en medio de la crisis. No creo en un centro político que se esconde, se aísla y le da la espalda al país. No más ultimátum”, señaló.

Horas más tarde, y sin la firma de Ingrid ni de Gaviria, sus compañeros de la Coalición, los que estaban desde el comienzo, hicieron pública una declaración en la que señalan que la coalición es “un compromiso colectivo de principios y valores políticos (...) alejada de la corrupción”.



Más adelante, lamentan y califican como “equivocada” la decisión de aceptar a dirigentes que han apoyado al presidente Duque en clara referencia a Gaviria, y también cuestionan a Ingrid por haber ventilado su inconformismo en público.

Pero al mismo tiempo dieron a conocer los criterios que regirán de ahora en adelante para los respaldos políticos.



Por último, los firmantes de la declaración dejaron en manos de Betancourt y Gaviria la decisión de seguir o no en la Coalición.



Enseguida, Gaviria respondió en su Twitter que seguiría en la coalición y más tarde, en una corta declaración, Ingrid anunció que se retiraba y que será candidata presidencial independiente de Verde Oxígeno, su partido.

“Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza que señala la entrada de apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias por Alejandro Gaviria”, dijo la aspirante presidencial.



Para varios observadores lo que está en juego en este pulso no es nada sencillo. Por un lado está Ingrid Betancourt, que es la cuota femenina en la Centro Esperanza, y su partido, el Verde Oxígeno, es una de las personerías jurídicas que avalaría la consulta del 13 de marzo, en la cual buscan escoger un candidato a la primera vuelta presidencial, que se realizará el 29 de mayo.



Pero, del otro lado, está Gaviria, quien ha venido creciendo en las encuestas y ha recibido respaldos claves que podrían estar haciendo que su aspiración crezca.



Por ahora termina este capítulo, pero la novela continúa. Habrá que esperar qué daños causó este terremoto. En una encuesta conocida esta semana la coalición bajó su intención de voto y habrá que ver cómo la salida de Ingrid la afecta, pero también cómo le irá a ella.



