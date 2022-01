La aspirante presidencial Ingrid Betancourt anunció en la tarde este sábado que se retira de la Coalición Centro Esperanza y que será candidata presidencial independiente de Verde Oxígeno, su partido.



“Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza que señala la entrada de apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias por Alejandro Gaviria”, dijo.

“Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo y una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia, por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción”, agregó Betancourt.



Dijo que ante esa condiciones se ve obligada “a dar un paso al costado” de la coalición y anuncia que será “candidata independiente a la presidencia por el partido Verde Oxígeno, un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria”.



La exsecuestrada de las Farc señaló que “aquí no puede haber zonas grises” y por tal razón asumirá esa responsabilidad convocando a todos los colombianos a construir unidos el camino para “liberarnos de la corrupción”.



