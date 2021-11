Ingrid Betancourt retorna, con el centro, a la arena política

Ingrid Betancourt vuelve a la arena política del país. Con la confianza que inspira a los precandidatos, ella será quien llevará la palabra en el llamado cónclave que se realizará este domingo. Allí estarán varias figuras del centro para buscar caminos de unidad de cara a las elecciones presidenciales de 2022. La otra será el exjefe del equipo negociador del Estado en el proceso de paz de La Habana, Humberto de la Calle Lombana.



¿Cuál será el papel de ella? “La política es un espacio importante para cambiar las cosas y he vuelto a involucrarme en la política porque quiero que salgamos del secuestro de la corrupción”, le dijo en una entrevista a EL TIEMPO.



“Primero me interesa el proyecto de la Coalición de la Esperanza, como espacio para salir de los caudillismos, de la polarización, del camisón de fuerza impuesto por dogmas ideológicos”, aseguró.



“Creo que por primera vez en muchos años he sentido que estamos decantando, saliendo de la polarización, y que la gente ve que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Segundo, siento una real frustración de ver el tiempo que hemos estado perdiendo en agravios, cuando deberíamos estar solucionando las angustias de la gente”, argumentó.



En el encuentro de este domingo estarán varias fuerzas de centro, entre ellas la Coalición de la Esperanza y el exministro y precandidato presidencial Alejandro Gaviria.



No más malas opciones! Hoy podemos derrotar la corrupción y tener futuro. La Coalición de la Esperanza es una tolda grande, para un amplio espectro político, todos unidos contra el sistema corrupto, sin excluir a nadie. Esta es la vía para ganar!@agaviriau @ingrodolfohdez — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) October 28, 2021

Hace unos días, Gaviria anunció su disposición de ir a este nuevo diálogo con la convergencia de centroizquierda, en la cual algunos de sus miembros manifestaron dudas sobre el apoyo que tenía el exministro por parte del Partido Liberal y de sus directivas.



La decisión del exministro generó un duro choque con la colectividad, la cual se separó de él y está buscando nuevos rumbos en la elección presidencial.



La idea de este nuevo encuentro de Gaviria con la Coalición de la Esperanza es analizar los términos de un acuerdo para que el precandidato pueda competir dentro de esta convergencia en las consultas previstas para marzo del próximo año y en las que se escogerán candidatos a la primera vuelta presidencial.



Acepto participar en la reunión (el llamado cónclave) para lograr una consulta en marzo sin vetos, amplia y que incluya a los sectores del centro que rechazan los extremos, la rabia y el continuismo. #Centrémonos #ColombiaTieneFuturo pic.twitter.com/LWkdEBVQek — Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 17, 2021

Ingrid Betancourt tiene la virtud de contar con el voto de confianza de los participantes en el cónclave. De hecho, se ha dicho que incluso algunos de ellos la han buscado como formula vicepresidencial.



Ella, por su parte, tiene la intención en paralelo de darle forma al partido Verde Oxígeno.



Hace unos semanas la también excongresista se reunió en Bogotá con Gaviria en el apartamento del abogado Martin Carrizosa, jefe de campaña del precandidato.



La FM informó, en su momento, que Gaviria y Betancourt tuvieron una reunión fructífera en la que esta última le expresó total apoyo y respaldo en su deseo por llegar a la presidencia de Colombia. La líder política se ha mostrado de tendencia centro-izquierda y lo reafirmó en 2018 cuando apoyó la campaña de Gustavo Petro en 2018.



Así mismo en aquellos días se informó de un desayuno que tuvo ella con Antonio Sanguino y Carlos Amaya de los verdes.



“Coincidimos en la prioridad de cuidar la paz como valor supremo y unir esfuerzos que nos permitan caminar juntos hacia el cambio que necesita Colombia”, escribió Amaya.



Por su parte, en este recorrido Fajardo, en su cuenta de Twitter, dijo “esta es una construcción seria. Alejada del gobierno y de los partidos que han caído en prácticas clientelistas. En esos términos invitamos a personas como Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt a que se unan para que juntos construyamos ese proyecto de país”.



Con estos pasos recorridos, Ingrid que sufrió el secuestro, a manos de la extinta guerrilla de las Farc, entre los años 2002 y 2008, abre ahora las puertas para la actividad política de la que fue protagonista.



