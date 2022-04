Un revuelo provocaron este viernes los acercamientos entre la candidata a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt y el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Después de que Betancourt asegurara que su partido ha tenido "contactos con el Centro Democrático" pues están buscando un "gran diálogo nacional" para luchar contra las maquinarías y la corrupción, fueron cientos las duras críticas que hicieron políticos de distintos sectores, incluidos los miembros de Verde Oxigeno.



Los dos únicos congresistas electos de la colectividad de Betancourt, Humberto De La Calle - quien llegará al Senado - y Daniel Carvalho - electo por la Cámara de Representantes de Antioquia - emitieron una carta expresando su "inconformidad" con los acercamientos con el uribismo y solicitando "la convocatoria de los órganos democráticos del partido".



"En nuestra condición de congresistas elegidos por el partido Verde Oxígeno manifestamos nuestra sorpresa y total desacuerdo con las recientes declaraciones de Ingrid Betancourt, candidata Presidencial del partido frente al interés de buscar acuerdos con Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático", dicen al comienzo de la misiva.



Los dos congresistas electos con el aval de Verde Oxigeno resaltan en la carta que este partido hizo parte de las listas al Congreso de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, la cual se ubica en el "centro del espectro político".



Junto con @davalho, como únicos congresistas elegidos de @verdeoxigenocol, manifestamos nuestro desacuerdo con los acercamientos entre @IBetancourtCol y el expresidente Álvaro Uribe. El Centro Democrático contradice nuestra visión de país y nuestras convicciones. pic.twitter.com/BoeXxjfskE — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 1, 2022

Por tanto, para ellos "resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático". También indican que las ideas del expresidente Uribe "contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país".



Finalmente, le solicitan a Ingrid Betancourt convocar "a los órganos internos y democráticos del partido, de los cuales hacemos parte los congresistas elegidos, antes de tomar decisiones unipersonales e inconsultas tal como ha ocurrido en otras oportunidades".



Por su parte, la candidata presidencial emitió una fuerte respuesta frente a la misiva por medio de su cuenta de Twitter, indicando que le sorprende que "cuando quieren estar con Sergio (Fajardo) no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí".



Su comentario se da debido a las recientes protestas por parte de Humberto De La Calle, quien no podrá manifestar públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, pues, al haber quedado electo con el aval de Verde Oxigeno, podría incurrir en doble militancia.



Sobre los acercamientos con Uribe, de acuerdo a lo Betancourt ha manifestado, la estrategia de Verde Oxigeno es convocar "un gran pacto nacional contra la corrupción", pues para "romper la lógica de las maquinarias hay que hablar con todas las vertientes políticas".



.@DeLaCalleHum y @davalho sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿dónde están ustedes? #DóndeEstáUsted https://t.co/HkaiNwUWPe — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) April 2, 2022

Las críticas que ha recibido la candidata provienen en su mayoría de voces que consideran que el Centro Democrático representan precisamente las llamadas "maquinarias" que ella misma ha rechazado.



Betancourt, no obstante, ha explicado por qué no descarta del todo esos acercamientos. "Hacemos la diferencia", le respondió a un cuestionamiento de la periodista Cecilia Orozco. "Aquellos que han creído en Uribe y están en contra de las maquinarias no deben ser excluidos de un gran acuerdo nacional contra la corrupción".



A su vez, dijo a los medios de comunicación que hasta el momento ni ella ni el expresidente Uribe han hecho una invitación formal para reunirse. Lo que aseguran desde su campaña es que Betancourt está dispuesta a dialogar con distintos sectores políticos y que, al líder del Centro Democrático le tiene una enorme gratitud pues asegura que le debe su" libertad" su "vida".



