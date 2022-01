Ingrid Betancourt lanzó en la tarde de este jueves un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza: Si no prohíbe el ingreso de maquinarias "con mucho dolor yo me retiro de la Coalición", dijo. Así las cosas, la máxima figura del partido Verde Oxígeno e integrante de la Coalición Centro Esperanza, volvió a sacudir el tablero.



Por ahora, no se marcha de la colectividad, pero exige, eso sí, una reunión urgente en la que participen todos los aspirantes presidenciales, para definir el crítico tema de las adhesiones políticas que tiene a punto de resquebrar a esta opción de centro.



"La Coalición Centro Esperanza debe prohibir los apoyos de personas vinculadas a maquinarías que han llevado a la corrupción y que desconocen el espíritu de la coalición. La coalición debe unirse y decidir ¿está a favor de la corrupción o en su contra?. Esto es blanco o negro", indicó.



La aspirante presidencial dijo que hay "tolerancia cero" sobre este tipo de cosas y que, aunque su decisión puede que no sea de agrado de mucho, busca que "sepan cómo voy a actuar como su Presidenta" y que "la forma cómo se llega al poder, define cómo se Gobierna".



Le pidió a los miembros de esa convergencia política que hoy mismo se tome una decisión al respecto. "Hoy le pido a los miembros de la coalición que nos unamos todos contra la corrupción. Esta decisión hay que tomarla hoy. Es una decisión de principios y no necesitamos más tiempo para saber lo que es correcto o incorrecto", dijo.



Finalmente, concluyó que, si no se toma una decisión hoy mismo o si finalmente deciden no prohibir las adhesiones, ella se retira de la Coalición Centro Esperanza y no participaría en la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.



"Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si no se toma la decisión esta noche, con mucho dolor pero con el compromiso que tengo con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, concluyó.



El detonante

El condicionante se da después de el fuerte enfrentamiento que tuvo con el exministro Alejandro Gaviria en medio del cara a cara de EL TIEMPO y Semana, en el cual discutieron por la adhesión de Germán Varón y Miguel Ángel Pinto a la campaña del exrector de Los Andes.



Alejandro Gaviria, también miembro de la Coalición Centro Esperanza, había afirmado en la mañana de este miércoles que quien “divide no puede unir al país”, en su primera reacción tras la fuerte discusión que tuvo con Betancourt.



Se trata de un capítulo nuevo en la discusión interna que exhibe las fisuras de esta colectividad que aspira a gobernar al país.



Yo quiero unir al país alrededor de un propósito común y una visión compartida.



Quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesitamos los colombianos. #hAGamosLaDiferencia #ColombiaTieneFuturo #ColombiaVota2022 pic.twitter.com/mnjVYQHtoo — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 26, 2022

Este movimiento ha vivido horas de vértigo. A pesar de la fractura pública entre varios miembros de la colectividad, sin embargo, ha tratado de enviar un parte de unión: “Aquí hay una diferencia con el tema de las adhesiones”, explicó en la noche del miércoles Humberto de la Calle, tras una reunión de sus integrantes. “Trabajamos para superar eso” y “reafirmar que somos un movimiento de oposición y que no queremos clientelismo”, agregó.



Por eso, se mostró optimista. “Estamos superando las diferencias, en esta coalición hay libertad para opiniones diversas. Estamos trabajando para dirimir las discusiones que se han presentado alrededor de las adhesiones y lograr que el próximo Presidente sea de la Coalición Centro Esperanza”, agregó.



En el cara a cara organizado por EL TIEMPO y Semana Ingrid Betancourt cuestionó los apoyos que el exministro Gaviria ha recibido en los últimos días.



Según le dijeron algunas fuentes de la Coalición a EL TIEMPO, en los próximos días se debe firmar un documento, que debe ser entregado a la Registraduría Nacional, en el que todos los aspirantes que están en esta convergencia y que participen las consultas del 13 de marzo deben estar de acuerdo en varios postulados.



El pulso está en que Betancourt es la cuota femenina en esta coalición y, adicionalmente, tiene una de las personerías jurídicas que avalan la consulta del 13 de marzo. Y en el otro lado está un aspirante presidencial cuyos respaldos políticos podrían sumar para que esta convergencia se fortalezca. Ella se mostró especialmente dura con Gaviria: “No voy a permitir que el lobo entre donde están las ovejas”, dijo.



Horas antes, a través de un video, Gaviria había dicho que “quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país en torno a las reformas que necesitamos los colombianos”.



