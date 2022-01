La precandidata Ingrid Betancourt lanzó un segundo ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, la cual vive una crisis interna por cuenta de algunos cuestionamientos de la exsecuestrada por las Farc al exministro Alejandro Gaviria, integrante también de esta alianza.



“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana (este sábado) a las 12 del día para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias”, afirmó Betancourt.



(En otras noticias: Precandidatos de Centro Esperanza analizan documento sobre adhesiones)

Según ella, no está “contenta de que les esté tomando tanto tiempo, porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en veinte segundos podría tomarse”.



“Ahora, yo soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejada de la política que no le debo nada a nadie. Estoy libre del sistema corrupto que secuestró a Colombia”, dijo.



La nueva posición de la aspirante presidencial se conoce después de tres días de reuniones internas y de la circulación de un borrador de acuerdo que contemplaría siete requisitos mínimos para que los precandidatos reciban adhesiones y respaldos políticos en lo que queda de campaña.

“Llevamos 60 años tratando de desbancar a los corruptos. Esto no se hace sino con personas dispuestas a jugarse la vida para dar esta batalla. Yo he pagado un precio muy alto por luchar contra la corrupción. pic.twitter.com/bTYZKR2FFI — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) January 25, 2022

Y también dos días después de un primer ultimátum que Betancourt les dio a los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza para tomar una decisión.



“Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si esta decisión no se toma hoy (el jueves), esta noche (el jueves en la noche), con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, afirmó la líder política el pasado jueves.

La crisis en la Centro Esperanza se originó el pasado martes, cuando Betancourt cuestionó algunos apoyos que ha recibido el exministro Gaviria y que, según ella, llevarían maquinarias políticas a este proyecto electoral. Entre ellos estarían el del senador por Cambio Radical Germán Varón. Y, adicionalmente, el exministro ha estado en diálogos con senadores liberales como Miguel Ángel Pinto.



Ante esta posición de Ingrid, el pasado miércoles en la noche los integrantes de la Centro Esperanza acordaron suscribir el documento con los requisitos para la recepción de este tipo de respaldos, el cual circula entre ellos y que ha sido objeto de contrapropuestas.



En esta convergencia están, además de Betancourt y Gaviria, los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; el exministro Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán, y el senador Jorge Enrique Robledo.

