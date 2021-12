Ingrid Betancourt invita a Margarita Rosa y Francia Márquez a la Coalición

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt invitó a la actriz y cantante, Margarita Rosa de Francisco, y a la lideresa Francia Márquez a la Coalición Centro Esperanza, de la que hace parte.



“Hola, Margarita Rosa, Francia; las he escuchado. Yo también he tenido que tragar muchos sapos en la política y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la Coalición Centro Esperanza. Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, como ustedes dos, con ganas de cambiar el país con fe y esperanza. Como quisiera que ustedes dos estuvieran aquí”, dijo Betancourt en un video publicado en Twitter.



Las expresiones de Betancourt son una evidente referencia a Pérez, quien defiende la Operación Orión, un despliegue militar de gran envergadura hecho en Medellín en el que, según varias investigaciones, hubo participación directa de paramilitantes en contra de la población civil.



Luego de la invitación de Ingrid Betancourt, Francia Márquez publicó una foto con Gustavo Petro y líderes del Pacto Histórico con el siguiente mensaje: "Seguimos sosteniendo con firmeza que en el #PactoHistorico está la esperanza para un nuevo país en favor de la paz, la justicia social y la dignidad".

Hasta el momento, no hay respuesta de Margarita Rosa de Francisco.

La Coalición Centro Esperanza reúne a sectores de centro y centro izquierda. Está conformada por Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo.



Este lunes, Juan Fernando Cristo le hizo una invitación a Ingrid Betancourt y a Angela María Robledo para que se lancen como precandidatas presidenciales y se unan a la consulta interna que realizará el próximo 13 de marzo la Coalición Centro Esperanza.



Margarita Rosa de Francisco criticó este semana la relación que vienen planteando los dos precandidatos, Gustavo Petro y Luis Pérez. “Espérenme que estoy tratando de tragarme un sapo gigante”, dijo en Twitter.



Posteriormente, le pidió a Petro que explique lo que significa la movida con Pérez.



“Yo le pido a Gustavo Petro que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato?”, manifestó De Francisco.





Petro responde

Gustavo Petro, uno de los lideres del Pacto Histórico, salió al paso con la publicación de una fotografía en la que él se muestra sonriente con Francia Márquez: “Respuesta respetuosa a Ingrid”, escribió.

