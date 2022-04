Ingrid Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno, abrió la puerta para una posible alianza política con el Centro Democrático, CD, movida, entre otros factores, por el agradecimiento que ella le tiene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber logrado su libertad.

"Con el doctor Álvaro Uribe, gratitud porque le debo mi libertad, pero también ampliar la posibilidad de dialogar con todo el mundo. Él en este momento está en una situación complicada; todo el mundo lo rechaza. Yo creo que para nosotros también es importante, si hay una voluntad de acabar con las maquinarias, que venga de cualquier nivel o espectro ideológico", dijo ella a los medios de comunicación.



"Hemos tenido contactos con el Centro Democrático; la verdad, para nosotros la frontera roja son las maquinarias. Esos son debates que tendrán ellos internamente, pero yo sí aspiro que en estas elecciones podamos construir un frente unido para un país, dejando las maquinarias de lado y ofreciéndole a Colombia una opción", argumentó la aspirante que hasta hace un tiempo formó parte de la Coalición Centro Esperanza.



En su nuevo proceso, Betancourt de hecho no negó la posibilidad de acercarse a Federico Gutiérrez, aspirante del Equipo por Colombia, movimiento de un ideario de centro derecha. Aunque, eso sí, puso condiciones.



"Cualquier reunión tiene que tener como premisa no seguir amparando maquinarias. Podemos hablar, pero no podemos hacer alianzas a menos de que él cambie".



Betancourt reiteró que continuará adelante en su campaña política y rechazó así la idea del senador electo Humberto de la Calle quien le sugirió posponer su candidatura.



Sobre los problemas que ahora enfrenta De la Calle, ella dijo que él sabía cual sería la situación legal a la que se enfrentaría.



“Para Humberto de la Calle era claro que él incurriría en doble militancia", dijo. "Entonces cuando ahora vemos que tratan de no cumplir y no responder ante esa responsabilidad y tratan de decir que la única solución es obligar y chantajear al partido Verde Oxígeno para que se retire de la contienda presidencial, es algo que nos parece realmente un despropósito. Nosotros iremos hasta el final para que los colombianos puedan cambiar a Colombia de fondo”, prometió.



