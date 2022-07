El revivido partido Verde Oxígeno vivió una fractura en su interior, después de que se conociera que los congresistas Humberto de La Calle y Daniel Carvalho fueron expulsados de la colectividad política que les dio el aval para poder ser electos al Senado y la Cámara de Representantes.



Ingrid Betancourt, la directora del Verde Oxígeno, confirmó que la decisión fue tomada después de un proceso de deliberación en la asamblea general del partido. El anuncio que realizó De la Calle y Carvalho sobre su posesión de independencia para el Congreso entrante fue el detonante que provocó la expulsión.

Betancourt aseguró que ambos congresistas electos presentaron, sin consultar con la colectividad, la resolución en la que comunicaron su posición de independencia con respecto al gobierno entrante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Le presentaron esa resolución al Consejo Nacional Electoral, usurpando la vocería del partido, usurpando los símbolos del partido, utilizando la papelería del partido como si ellos pudieran sacar a todo el resto del partido. Y van y le dicen al Consejo Electoral, nosotros somos independientes", indicó Betancourt.



De esta forma trascendió la expulsión del partido de ambos congresistas electos, lo cual provoca que Verde Oxígeno ya no tendrá representatividad en el nuevo Congreso que se instala este 20 de julio, pero De la Calle y Carvalho aún conservarán sus curules en el Senado y la Cámara, respectivamente.



Betancourt hizo serias aseveraciones sobre la postura adoptada, en especial, por De la Calle, ya que argumentó que hay una "incompatibilidad política" entre el partido que ella lidera y las acciones que fueron emprendidas por el exlíder mediador con las extintas Farc.



La exsenadora y fundadora del Partido Verde Oxígeno aseguró que durante la campaña a la Presidencia, De la Calle había acordado con el excandidato presidencial Sergio Fajardo a "oponerse a la posibilidad de que yo fuera candidata a la Presidencia y esto defendiendo los intereses no del partido, sino de Sergio Fajardo", aseveró Betancourt.



"Les habían dado la instrucción de sabotear la asamblea, es decir, de oponerse a todo", afirmó la excandidata presidencial.



Además, Betancourt fue más allá y reveló que el pasado domingo 10 de julio, ella habló con De la Calle e hicieron "un acuerdo de caballeros" con el que establecieron que ninguna decisión dentro de la colectividad iba a ser tomada sin discutirse de manera colectiva.



Según informó Betancourt, entre los asuntos que iban a ser discutidos por la colectividad estaba el asunto sobre las posturas entre la independencia y oposición. "Ellos querían que en la reforma estatuaria que se iba a presentar en esta asamblea extraordinaria de hoy sábado (16 de julio) se incluyera el tema de la decisión".



La directora del partido Verde Oxígeno agregó que un día después de que establecieran el acuerdo, Humberto de La Calle y Daniel Carvalho conformaron un comité congresional y, posteriormente, presentaron la resolución con la que anunciaron su posición de independencia.



Esta es la declaración completa de la excongresista y directora del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt:

REDACCIÓN POLÍTICA

