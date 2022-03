La candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, vuelve a dejar notar sus diferencias políticas con el también aspirante de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, al señalar que con ayuda de "maquinarias políticas" está llenando plazas públicas en Cundinamarca con buses pagos.



La aspirante independiente por el partido Verde Oxígeno, aseguró que Gaviria llegó a la coalición sin apoyos de ningún tipo, y ahora, se ha convertido en un "caballo de Troya (...) violando todo lo que es él". Esto, haciendo referencia al reciente apoyo dado por el exgobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, quien anunció públicamente que apoyaría la campaña del exministro de salud.

“Los pronósticos que se hicieron en su momento eran pálidos reflejos de lo que venía. Ya cayeron las máscaras. Entonces, lo que vemos es que Alejandro Gaviria al entrar al conclave y haber firmado con todos nosotros un acuerdo antimaquinarias, queda despachado. Se une con todos los que dijo que no se iba a unir”, dijo Betancourt para Blu Radio.



En ese sentido, en el diálogo sostenido con el medio de comunicación citado enfatizó que "Alejandro lo que está haciendo es aceptar que esos votos lo lleven a él a ser candidato presidencial por una coalición”.



Y agregó: "Cuando uno ve que una persona como Alejandro Gaviria, que no tiene el 3 % de la intención de voto, llena unas plazas en Cundinamarca y que uno sabe que son personas que llevan en buses pagados, es toda una forma de hacer política, compra de votos, pago de favores".



Betancourt, quien desde el mes de enero anunció su retiro de la coalición Centro Esperanza y candidatura independiente, ha mantenido un discurso político en el que cuestiona las maquinarias políticas, y presuntos apoyos recibidos por Gaviria; sin emabro, el candidato ha expresado que "él no ha hecho cuestionables alianzas", y tiene su conciencia tranquila.

