Con su decisión de retirarse de la Coalición Centro Esperanza y lanzarse a la presidencia en solitario a nombre de su Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt volvió a aportar a todo o nada. Esa ha sido su constante durante su intensa vida pública.

Por ahora, todos están digiriendo el impacto de la decisión que ella anuncia con voz firme, con un atril y con la bandera de Colombia detrás, semejante a la escenografía de los jefes de Estado.



Y mientras la mayoría tienen el foco en las elecciones presidenciales, hay un hecho en juego muy importante: La lista al Congreso. Esta recibió el aval del Partido Verde Oxígeno y ya no se puede cambiar. ¿Qué irá a hacer Humberto de la Calle quien en caso de ser elegido puede terminar siendo acusado de doble militancia y perder su curul? ¿Abandonará la carrera al Senado por lo hecho por Ingrid? Sería una paradoja más porque él ha sido uno de sus más leales defensores.



En su juventud, la hija del exministro Gabriel Betancur y de la exparlamentaria y exembajadora Yolanda Pulecio, logró los aplausos de muchos al presentarse con un discurso contra las élites y los políticos tradicionales.



Esta politóloga del Instituto de Ciencias Políticas de París, especializada en comercio exterior y relaciones internacionales, y quien había sido asesora de los ministerios de Hacienda y Comercio Exterior durante el Gobierno de César Gaviria se mostraba como la enfant terrible.



Su carrera política empezó en 1994, cuando se lanzó a la Cámara en llave con Claudia Blum, quien luego sería la canciller de Iván Duque. Y aunque su origen era liberal, le dio la espalda a Ernesto Samper y mostró su apoyo a Andrés Pastrana a la Presidencia.



Ingrid Betancourt y su vieja bandera contra la corrupción



Su bandera de entonces, era, al igual que hoy, la de la lucha contra la corrupción. “En nuestra campaña no ofrecemos puestos, ni compramos votos”.



Entonces hizo alianza con los políticos María Paulina Espinosa, Guillermo Martínezguerra y el exmiembro de la guerrilla del M-19 Carlos Alonso Lucio. Formó un grupo parlamentario al que se le llamó Los Mosqueteros en la que ella fue la protagonista. La mesura no era su característica. Así, por ejemplo, en protesta para exigir firmeza en la investigación por el ingreso de dineros de la mafia de la droga de parte del cartel de Cali en la campaña de Samper, hizo una huelga de hambre.



Su movimiento, Verde Oxígeno, tuvo un crecimiento sostenido. De hecho, eligió varios alcaldes en la Colombia profunda como el de San Vicente de Caguán. En febrero de 2002, cuando la ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc iba a volar en mil jirones, ella decidió irse para allá junto con su fórmula vicepresidencial Clara Rojas. Su argumento era que ella debía ayudar a protegerlo.



Fue un gesto tan valiente como equivocado. Las Farc en ese momento mantenían una sólida estructura militar que les alimentaba el ego de hacerles creer que podían tomarse el poder.



-¿Y ahora qué? Le dijo una periodista al guerrillero Carlos Antonio Lozada –hoy convertido en Senador- mientras estos subían varias camionetas en planchones para internarse de nuevo en las selvas.



-“Nada. Darnos plomo y esperar que venga otro gobierno a sentarse a negociar con nosotros”, le respondió él.



De Bogotá a las selvas dominadas por la guerrilla de las Farc



A medida que huían, por órdenes de Manuel Marulanda iban llevándose a cuanto civil podían atrapar. El secuestro era la llave de las Farc para hablar del canje. De hecho, varios de los periodistas que estuvieron en el Caguán durante tres años cubriendo a las negociaciones tuvieron que suplicarles que no se los llevaran.



“Y en estas, Ingrid nos llegó como un regalo”, dijo un guerrillero de las Farc. Ingrid había apostado a todo o nada y perdió. Su nombre, sin embargo, apareció en el tarjetón de las elecciones presidenciales, pero obtuvo menos del 1 por ciento de los votos.



La distancia que de ella tomó la mayoría cambió por completo cuando en su cautiverio rechazó levantar la cabeza a los miembros de las Farc que, apuntándole con sus fusiles se lo exigían para una prueba de vida. Fue tan valiente que estos desistieron, le tomaron la foto y la enviaron, así como prueba de vida.



La imagen conmovió al país. La gente se echó a la calle a protestar: “¡No más Farc!, ¡no más Farc!”. Con su gesto, Ingrid derrotó políticamente a las Farc. La cautiva los venció. No era para menos, se estima que en las movilizaciones del 4 de febrero de 2008 participaron entre seis y diez millones de personas en 198 ciudades de Colombia y el mundo.



La pelea de Ingrid contra las Farc no solo fue con ese gesto que la convirtió en un icono global también fue en una lucha desigual. En más de una ocasión intentó su fuga y en una lo logró en compañía de Luis Eladio Pérez. Ambos, con un coraje a toda prueba, estuvieron huyendo entre la manigua durante 6 días. Los recapturaron. Los guerrilleros les pusieron cadenas en el cuello.



El 2 de julio de 2008, Ingrid fue rescatada por el ejército colombiano, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, de las selvas del Guaviare en la audaz "Operación Jaque" en la que también fueron liberados tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.



Tras la emoción por esa acción, se conoció una demanda de Ingrid contra el Estado colombiano. Las opiniones volvieron a dividirse en torno a ella, al punto que en un país que tiene ocho millones de víctimas y donde ella es la más reconocida, hay sectores que la rechazan.



Entre quienes le tenían un aprecio enorme, están los miembros de la Coalición Centro Esperanza que pusieron en ella toda su confianza y la invitaron para que sirviera de amable componedora en su propósito de tener un movimiento cohesionado.



La pelea contra Alejandro Gaviria



Cuando nadie lo esperaba, ella se lanzó a la presidencia. Fue hace 10 días. En estos, pasó como un ciclón. Ante las cámaras y los rivales de hasta entonces otras candidaturas presidenciales, se levantó y acusó a Alejandro Gaviria, su compañero de Coalición: “No voy a permitir que entre el lobo donde están las ovejas”. Con la metáfora ilustró su molestia por el arribo del senador de Cambio Radical Germán Varón a su equipo.



“Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre, eso es. La invito, como dijo alguna vez Gabriel García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí?”, le respondió él.



Entre la cadena de un ultimátum, otro ultimátum más y hasta siempre, se marchó. Ha vuelto a apostar a todo o nada.



Si logra pasar a la segunda vuelta –necesitará unos cinco millones de votos- tendrá opciones de convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia. ¿El electorado le dirá que sí? ¿Ese talante mostrado hasta ahora por ella es el que el país necesita para avanzar? Los ciudadanos tienen la palabra.



POLÍTICAARMANDO NEIRA, EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

Twitter: ​@armandoneira