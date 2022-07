La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, viajó en las últimas horas al exterior para hacer una pausa tras una agitada campaña en la que ella fue una de las protagonistas. La dirigente política anunció que partía junto a su mascota Flor: "Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Betancourt aseguró que en un futuro regresará a la política activa: “No veo la hora de regresar a construir el partido Verde Oxígeno. A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom”, prometió.



La excandidata presidencial apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de presidencial. De hecho, escribió: “Recibimos con optimismo la decisión de Rodolfo Hernández. Estar en la oposición es digno de quienes no apoyamos al Pacto Histórico. Es ser responsables con el compromiso de salvaguardar nuestra democracia, el derecho a tener elecciones limpias en 4 años y cuidar el bolsillo de los colombianos”.



Tras el triunfo de Petro, Betancourt anunció que le hará oposición. De hecho, en las redes sociales se ha mostrado dura con él.



“Primera movida: Roy Barreras de presidente del Senado. Gustavo Petro les entrega la chequera a los bandidos. Triunfan las maquinarias. #BienvenidosAlPasado”, señaló.



“Petro presidente: alegría para la mitad, preocupación para la otra. Para cumplirle a todos: el cambio. Para sanar heridas: grandeza. Acabar la corrupción, la pobreza, la violencia: tarea de todos. Bendiciones para Petro y Colombia. Nosotr@s seguimos en la lucha, ni un paso atrás”, aseguró.



Otra de las situaciones que criticó la excandidata presidencial son el supuesto “uso de bodegas” en redes sociales por parte del presidente electo: “Todos sabemos que existen las bodegas del odio y fueron creadas como estrategia para que Gustavo Petro llegara al poder. #PetroBastaYa si su política de verdad es la del amor ordene desmontar las bodegas del odio. No más ataques a quiénes piensan diferente como Marbelle”, dijo.



En la campaña presidencial había una enorme expectativa por las posibilidades de que el centro político se convirtiera en la nueva opción de poder.



Sin embargo, esta oportunidad explotó en mil jirones que muchos analistas consideran que empezó en el debate en el que participaron Betancourt y Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de Los Andes.



El desencuentro ocurrió comenzó cuando Betancourt le dijo a Gaviria: “No voy a permitir que entre el lobo donde están las ovejas”. Refiriéndose a los apoyos que Alejandro Gaviria había recibido en su campaña recientemente.



Gaviria se tomó una foto con el senador de Cambio Radical Germán Varón y Miguel Ángel Pinto. “Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre, eso es. La invito, como dijo alguna vez Gabriel García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí?”, le respondió él.



Gaviria luego dijo que “cualquier líder que quiera transformar a Colombia tiene que unirla. No lo puede hacer solo, va a tener que trabajar con gente que piensa distinto”.



Las diferencias, con el paso de los días, se hicieron cada vez radicales al extremo de esta alternativa política terminó fuera de toda opción real. Entonces, ella se adhirió a Hernández.



