Preparar una idea. Grabarse o escribir. Editar. Publicar. Esos son, en esencia, los cuatro pasos que una persona debe seguir para que sus contenidos entren a competir en un mar de publicaciones que se mueven en redes sociales. Mientras unos se ahogan por el corto alcance que tienen sus apuestas, otros salen a flote gracias a los cientos, miles y hasta millones de vistas que logran sus contenidos.



La aplicación TikTok adquirió un nivel importante de relevancia en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se disputaron el ser el candidato con más seguidores. Foto: César Melgarejo. /EL TIEMPO

Los que entran en este último grupo, según la dinámica digital actual, son los que pueden considerarse como creadores de contenido influyentes, o ‘influencers’. Son significativos por el número de seguidores que tienen. De ellos, en Colombia y en otros países, hay unos que se dedican a generar contenido sobre política, lo cual ha transformado las narrativas que se construyen en el debate público alrededor de temas políticos.



Y lo anterior sucede porque, según explica Omar Rincón, columnista y profesor del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes, los ‘influencers’ son “la figura colectiva de este tiempo (…) En el siglo XX hablábamos de líderes de opinión, quienes trabajaban haciendo columnas en periódicos o eran intelectuales. En el siglo XXI, en el mundo de las especies y redes digitales, el líder de opinión pasó a ser el influencer. Ese es el gran debate que tenemos hoy”.

La discusión del impacto real que tienen en la sociedad, sin embargo, tiene dos caras. Entre las ventajas de su incidencia, analistas consultados por este diario coinciden en que es positivo ver cómo, a través de los creadores de contenidos, más personas –y especialmente los jóvenes– se involucran más en la política.



Juan David Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sábana, señala que eso se logra porque los 'influencers' son personas que saben interpretar los códigos, lenguajes, agenda e intereses de las audiencias para conectar con ellas y generar cercanía, los cual les permite no solo capitalizar su presencia digital, sino también tener mayor legitimidad que políticos o medios tradicionales.



“Ellos son conscientes del capital simbólico que gestionan y se han vuelto elementos importantes del ecosistema político-comunicativo”, agrega. Por eso, entre lo positivo resalta, además, que los influenciadores “pueden ayudar a la movilización y activación política de la ciudadanía. Pueden generar narrativas que, cuando son basadas en evidencia o en opinión sustentada, hacen las veces de contra narrativas a los poderes establecidos”.



Son, en pocas palabras, un motor para incluir a más ciudadanos en conversaciones que antes no llegaban a tantas personas. Eso lo tiene claro Catalina Suárez, periodista y también influenciadora en redes, muy cercana, además, al expresidente Álvaro Uribe. Ella encontró en Twitter la plataforma perfecta para masificar el alcance de sus opiniones. En la actualidad suma 74.000 seguidores en esa red.

“Son una innovación producto de la convergencia digital y la democratización del acceso y uso de internet que generan las redes”.

“Las redes sociales les dieron el beneficio a los creadores de contenido de romperles todo tipo de muros y el acceso a lugares que antes eran para las personalidades con importantes apellidos. Cuando aparece Twitter en mi vida, entendí que mi mensaje se podía multiplicar y me daría a conocer mucho más”, asegura.



Para Guillermo Henao, politólogo de la Universidad Nacional y estratega político, sin embargo, hay una lectura no tan positiva del papel que están adquiriendo estos influenciadores recientemente. Según explica, los creadores se han convertido, más allá de líderes de opinión, en una herramienta de políticos, campañas y el Gobierno para validar posiciones, generar tendencias o intentar posicionar narrativas en la opinión pública.



En eso coincide Cárdenas, quien agrega que estos creadores pueden ser instrumentos de manipulación informativa. Este fenómeno, en la práctica, se ve evidenciado cuando las llamadas “bodegas” entran en acción.



Un estudio de la Universidad de Oxford no las denomina así, sino más bien tropas cibernéticas y las define como actores encargados de manipular la opinión pública en línea a través de la propaganda computacional para la política.



Esta tendencia ha tomado fuerza y se potencia cuando hay época electoral. Aquí, incluso, se usan los ‘bots políticos’ para amplificar discursos que, en ciertos casos, pueden ser manipulados. En este fenómeno también se ve la problemática de utilizar un ejército de "trolls" -personas que se encargan de crear memes o contenidos para crear una opinión, y así intimidar o acosar a detractores políticos o periodistas en línea-.

Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf tuvieron un desacuerdo en redes sociales. Foto: Prensa Senado / Twitter: @agmethescaf

El representante Agmeth Scaf, por ejemplo, aseguró que el exsenador del Pacto Gustavo Bolívar es quien “activa” las bodegas que “aplastan la dignidad de las personas”.



En la oposición, por su parte, han criticado al Gobierno luego de que se conoció una investigación del periodista estadounidense Matt Taibbi. El documento señala que la campaña del presidente Gustavo Petro.



Petro habría recibido respaldo por cuentas falsas y tendencias creadas para posicionarlo. Los líderes de su campaña señalaron no tener conocimiento de ello y negaron que eso hubiera ocurrido.

Jota Pe Hernández, senador por la Alianza Verde. Foto: Cortesía

Ahora bien, la incidencia de los creadores de contenido, o activistas que han encontrado en las redes su plataforma ideal, es tal que ya hay algunos que tienen su curul en el Congreso.



Es el caso del youtuber JP Hernández, de la Alianza Verde; la activista Catherine Juvinao, también ‘verde’ y Susana Boreal, quien si bien no es considerada una influencer, la popularidad que ganó luego de un video suyo que se viralizó durante el paro nacional la hizo llegar hasta las listas del Pacto y ser elegida.



Pero ellos podrían considerarse una ‘excepción’ en el juego político del país, pues la influencia de los creadores de contenidos no es suficiente para convertir los millones de likes en votos. “Los influencers compiten por un electorado interno propio y contra los electorados tradicionales, por eso todos tiene mucho alcance pero no todos los pueden capitalizar electoralmente”, explica el docente Cárdenas.

Aunque no necesariamente se tiene que pertenecer al Legislativo para influir en la forma cómo se desarrolla la política. Esta semana, incluso, hubo polémica en el país luego de que se conoció un contrato que firmó la creadora de contenido Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como ‘Lalis Smile’.



En sus contenidos, abiertamente ha apoyado el proyecto político del jefe de Estado y ayudó a construir el apoyo hacia él en los comicios del año pasado. Ahora la contrató la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente para “asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital”. Ganará 51’596.774 pesos, que saldrán del Presupuesto General de la Nación.



Esta situación puso sobre la mesa un inconveniente adicional que señalan los analistas, el cual tiene que ver con los vínculos laborales que se están generando entre creadores de contenido y entidades estatales. Para Henao esto deja en el aire un sinsabor al no saber si la posición del influencer y su comunicación corresponde a una estrategia orgánica y paga o a un acto real y sincero. Por eso Cárdenas añade que acá del debate es más ético.



Otra opinión tiene Walter Rodríguez (Wally), creador de contenido político y afín al proyecto de Petro. Para él, los creadores de contenido político tienen una base que es la opinión, lo cual se refleja en el caso de ‘Lalis’.



“No hay ningún inconveniente con que se termine trabajando con el Estado porque no vendemos los contenidos como imparciales”, argumentó. Y defendió el hecho de que ‘Lalis’ haya decidido hacer un contrato con un Gobierno que apoyó abiertamente durante muchos años: “Eso no tiene ningún problema”.

En eso coincide Suárez, quien piensa que “no se puede satanizar trabajar en lo público porque realmente mientras sea una persona que cumpla con los estudios y el contenido, ser creador de contenido no debe ser impedimento para que lo haga”.



Lo cierto es que los influencers ya hacen parte de la política nacional, ya están en el Congreso, y todo indica que llegaron para quedarse.



Aura Saavedra Álvarez y Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA