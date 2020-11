Nuevo rifirrafe entre Mindefensa y Gustavo Petro por huracán Iota

Un nuevo rifirrafe surgió este miércoles entre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, esta vez por cuenta de la emergencia ambiental que enfrenta el país, tras el paso del huracán Iota que destruyó Providencia en un 98%, generó daños en San Andrés, y las lluvias que dejaron destrozos en otras regiones del país.



De hecho, el presidente Iván Duque declaró este miércoles a San Andrés y Providencia como zona de desastre, lo cual permite activar unos mecanismos especiales para facilitar la ayuda en la zona insular.



El Mindefensa escribió en su cuenta de Twitter: "Mientras gobierno del Presidente

@IvanDuque trabaja y define acciones para superar tragedia por huracán #Iota en San Andrés y Providencia, como se está haciendo en el PMU, ciertos sectores se empeñan en hacer politiquería con la muerte, el covid-19 y ahora, el huracán".



Y agregó: "Usted no solo miente, como acostumbra, sino que desconoce el valor y el compromiso de los hombres de nuestra fuerza pública que arriesgaron sin titubeos sus vidas para proteger las de las comunidades".



A esto le respondió el senador de la oposición, Gustavo Petro: "Usted ministro, Carlos Holmes Trujillo, sabía de la magnitud de la tragedia, evacuó las fuerzas de su ministerio, pero no evacuó a la población, la dejó a su merced", trinó.

Usted no solo miente, como acostumbra, sino que desconoce el valor y el compromiso de los hombres de nuestra fuerza pública que arriesgaron sin titubeos sus vidas para proteger las de las comunidades (2) pic.twitter.com/p3vSqoEZ3I — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) November 18, 2020

Usted ministro, Carlos Holmes Trujillo, sabía de la magnitud de la tragedia, evacuó las fuerzas de su ministerio, pero no evacuó a la población, la dejó a su merced. https://t.co/orgZwjG0Lk — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2020

Días antes, Petro publicó diversos trinos refiriéndose a las actividades que ha realizado el Gobierno para enfrentar la emergencia. "¿Qué hacen todos los países cuando llega un huracán? Evacuar", fue uno de los trinos.



"Hay 30 años de literatura científica explicando en qué consiste el cambio climático, algunas fuerzas políticas se han dedicado a negarlo, y luego, vienen las sorpresas", escribió en sus redes sociales eL senador.

Hay 30 años de literatura científica explicando en qué consiste el Cambio Climatico, algunas fuerzas políticas se han dedicado a negarlo, y luego, vienen las sorpresas https://t.co/q2bfChS9U0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2020

"Prefirieron mantener el turismo en San Andrés que evacuar la población de Providencia. Su población hoy busca refugiarse en las cisternas de sus casas, el hospital y los albergues colapsaron", trinó Petro el lunes.

Prefirieron mantener el turismo en San Andrés que evacuar la población de Providencia. Su población hoy busca refugiarse en las cisternas de sus casas, el hospital y los albergues colapsaron. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2020

Asimismo, el líder de la Colombia Humana publicó un video de su conferencia sobre cambio climático en la Universidad de Cartagena.



"Me equivoque en el calculo del costo de reubicar 50.000 familias, no es de 200.000 millones sino de dos billones de pesos" trinó junto al video.

Esta fue mi conferencia sobre Cambio climático en la Universidad de Cartagena.



Me equivoque en el calculo del costo de reubicar 50.000 familias, no es de 200.000 millones sino de dos billones de pesos. pic.twitter.com/Kf6gCouPQF — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2020

