El ministro del Interior, Alfonso Prada, en diálogo con EL TIEMPO reveló que se eliminaron dos artículos que fueron calificados como ‘micos’, uno de los cuales hablaba de indulto para capturados en medio de la protesta.



Prada explicó que esta decisión se dio para agilizar el trámite de la Ley 418 en plenarias, también llamada de orden público.

Frente a este reversazo, el senador Humberto de la Calle aseguró que fue un movimiento correcto del Gobierno.



“Fue una buena decisión del Gobierno autorizar el retiro de esos artículos tan polémicos. Para mí, el más grave era el que permitía prácticamente toda la política de sometimiento a través de decretos reglamentarios, pretermitiendo el Congreso e incluso, de cierta manera, la justicia. Esa decisión la aplaudo”, dijo De la Calle.

Además, el exjefe negociador expresó que "todavía tienen algunas objeciones, pero que cuentan con el ánimo de colaborar con el Gobierno y la búsqueda de lo que sea mejor para los colombianos”.



Al senador le preocupa el tratamiento que se les dé alos desertores del acuerdo de paz: “Me parece que está bien un sometimiento a través de la justicia, en aplicación a leyes ordinarias. Darle el privilegio a quien traicionó el acuerdo, quien traicionó a su grupo y a sí mismo de una segunda oportunidad, me parece que no es conveniente, da un mensaje equivocado a la sociedad colombiana y contradice claras normas constitucionales”, enfatizó.



De la Calle expuso no estar de acuerdo con la forma en la que se piensan desarrollar los diálogos tanto con los grupos armados como con las comunidades: “Eso tiene sus peligros. Me parece que hay una diferencia muy grande entre comunidades, que quieren un puesto de salud y vías terciarias, y quienes han estado exclusivamente en el narcotráfico con fin de lucro. Para dar ese paso se necesita mucho cuidado y establecer condicionalidades”.



