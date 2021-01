De la Calle explica qué se necesita para unión entre Petro y Fajardo

Humberto de la Calle Lombana (Manzanares, Caldas, 1946) respira política por todos sus poros. Le encanta tanto como conversar con sus amigos, los buenos vinos, la literatura y los tangos. Y tiene para contar. Ministro de Gobierno durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 con César Gaviria; vicepresidente de Ernesto Samper, cargo al que renunció por el proceso 8.000; y jefe del Equipo Negociador nombrado por Juan Manuel Santos que sacó adelante el proceso de paz con las Farc.

De un tiempo para acá dedica sus mejores horas al propósito de buscar consensos para hallar un candidato de centro a las elecciones presidenciales de 2022. ¿Será él? Por eso, EL TIEMPO lo entrevistó.



A finales del 2020 se lo vio muy activo impulsando el centro. ¿Cómo va esa tarea en este 2021?



Sigo empeñado en contribuir a organizar una fuerza de centro. No está fácil, pero tampoco es imposible. Se necesitan linderos programáticos concretos, organización, mecanismos de selección y una gran generosidad. Estoy hablando de un centro comprometido con un cambio de fondo: un centro audaz.



¿Por qué el centro?



Porque viene progresando la llamada democracia iliberal. El golpe de Estado no está en el menú. Esto es, una democracia de fachada pero corroída por el caudillismo.



¿Por ejemplo?



El doctor Álvaro Uribe dijo en EL TIEMPO una frase que no me explico cómo pasó desapercibida: “El Gobierno ha hecho cosas buenas. Lo que necesita el Gobierno es comunicar mejor. Muchas de las cosas que se han hecho no las reciben del gobierno Duque, sino como algo institucional”. Esto es exactamente una desfiguración de una democracia basada en instituciones. El problema es que la necesidad de evitar esta concepción todavía es un poco abstracta. Muchos colombianos, a remolque de falsas noticias y de agitación, no perciben aún el peligro.



Al hablar de centro, hay extremos. ¿Para usted quién representa los extremos?



Toda forma de caudillismo. El desconocimiento de los derechos de las minorías. El llamado estado de opinión. La idea de que las mayorías pueden arrasar. El debilitamiento de la separación de poderes.



Pongámosle nombres a su propuesta. ¿Cuando usted habla de centro incluye a Petro?



Mi propuesta de ingeniería inversa busca evitar comenzar la discusión por nombres. Es lo que siempre se ha hecho. Eso conduce irremediablemente a la dispersión. Debemos precisar primero tres cosas: puntos concretos de gobernanza; límites, esto es, lo que jamás se haría y compromiso de poner en marcha un gobierno colectivo, y decirlo de forma transparente. En 2022 tenemos que gobernar distinto. Esto hay que acompañarlo con fuerza propia en el Congreso para no caer en la tradicional mermelada.



Pero ¿cómo ve a Petro?



En 2018 Petro ofreció coaligarse. Sus posturas de campaña tomaron incluso insumos de las ideas liberales. Por ejemplo, propuso un cambio en las fuentes de energía. Estuvimos de acuerdo. La discrepancia fue el acelerado cronograma. En salud, nadie discute que hay que hacer cambios, pero una excesiva estatización es nociva. Pero más allá de eso, ahora lo veo en una estrategia de radicalización y de ataques a las fuerzas colindantes. Es difícil entender este camino.



¿O sea que no le gusta?



Me opongo a la estigmatización a la que se le quiere someter. Sobre la base de la ingeniería inversa, cada quien decidirá si el esquema acordado le sirve o no. Dejemos que la selección natural de Darwin actúe. Me parece que ahora más bien la pregunta es si Petro de verdad quiere alianzas de manera genuina.



¿Cree posible una relación Petro-Fajardo o, por el contrario, cada vez van a estar más distanciados?



Eso lo deben responder ellos. Pero en estas circunstancias parece difícil.



El pasado viernes, el senador Roy Barreras le propuso a la Alianza Verde crear un ‘Nuevo Centro’, pero la idea no le gustó a figuras como Angélica Lozano. ¿Unirse es imposible?

Construir una fuerza de centro audaz no va a ser fácil. El partido Verde tiene derecho a resolver sus problemas. Ojalá muy rápido. El tiempo apremia. Pero sin unión podemos repetir el 2018. Se necesita mucha generosidad.



Al margen de la mecánica puramente electoral y de los partidos, ¿usted cree que Colombia es un país de centro o de derecha?



Había un librito que se llamaba El tesoro de la juventud. Eso es lo que veo. Los jóvenes están buscando una nueva cultura: medio ambiente, libertad, un sentido de la vida que no se limite a consumir y competir. Tengo una gran esperanza en una Colombia nueva.



Nuestra sociedad, sin embargo, es bastante conservadora...



Ha habido una generalizada cultura conservadora en temas morales y de comportamiento. Un poco hipócrita, por cierto. En política económica y social, en cambio, se mantiene un cierto apego al estado de bienestar. Se espera mucho del Gobierno. La pandemia va a agudizar esto. En el horizonte veo mayor intervención estatal y marchitamiento del libre comercio. Creo que habrá un viraje hacia, digamos, las ideas de Jorge Robledo. Pero, por otro lado, perdemos mucho tiempo en pendejadas.



¿Cómo en qué?



A muchos temas de fondo, como la suerte del planeta, se les paran pocas bolas. La desigualdad aberrante que es ya un problema ético. Y que puede ser explosiva. Una sociedad deshilachada sin puntos de encuentro. El sistema educativo nos divide. Y aquí preocupados por unos Ferragamo o una cuatrimoto.



¿Como dirían, el palo no está para cucharas?



Incertidumbre es el signo de estos tiempos. Toca descifrar de nuevo la vida. Y la política no escapa a eso. La democracia sufre arremetidas en todo el mundo. El autoritarismo populista se ve favorecido por una situación social crítica que apenas comienza. El desafío es lograr preservar un mensaje central de pluralismo, inclusión, respeto a las minorías. Son 30 años de la Constitución y la respuesta sigue estando ahí.



A pesar de las tormentas, soplan vientos frescos como la llegada de Biden. Con él, ¿cómo le irá al país?



Bien. Y no solo a Colombia. El mundo verá un movimiento fuerte de Estados Unidos para recuperar una posición de liderazgo democrático. Pero los 74 millones de votos de Trump seguirán actuando. El desafío apenas empieza. En Colombia, preveo un tratamiento menos agresivo de la cuestión de los cultivos ilícitos simultáneamente con una dura posición frente al crimen organizado. Renovado énfasis en derechos humanos. Mayor compromiso con el Acuerdo de Paz.



Hablando del tema de la paz, ¿cómo le pareció el cambio de nombre de las Farc a Comunes?



Obedece a una necesidad. Fue un error dejar la sigla Farc. Ahora les toca seguir adelante con más hechos. Mire lo que pasó el jueves pasado. Es algo inédito: la JEP hizo una imputación de cargos en el macrocaso del secuestro que incluye miembros del secretariado por cadena de mando. Para esto se ha acopiado información enorme en tiempo récord, en particular de las víctimas. Esto no tiene antecedentes en el mundo. Sin retórica. Una guerrilla deja las armas y se somete a la justicia. Una actuación muy rápida. La JEP les tapó la boca a los que hablan de impunidad. Esperamos ahora el reconocimiento de los autores. De lo contrario, las penas serán mayores. Insisto en que lo mismo debe pasar con los demás victimarios.



¿Y Duque? ¿Cómo evalúa su presidencia?



Yo no convierto esto en una cosa personal. Carezco de odio. Creo que se embarcó en el ataque al acuerdo, perdió tiempo, vinieron las objeciones y una postura demasiado ideologizada centrada solo en lo que Uribe llamó “los guerrilleros de base”. Algo ha cambiado aunque todavía hay omisiones serias. Creo que ha venido optando por una deriva autoritaria, pero tampoco creo que sea una especie de Pinochet. La pandemia le dio agenda. Su modelo económico confía demasiado en el desarrollismo. Ha sido tímido frente a la secuela social de la pandemia. El problema de la tierra ha sido abordado de manera superficial. La seguridad hace crisis. Y todavía asesores de Palacio acuden al retrovisor. No logro aclararme la verdadera fibra del régimen.



¿Esperaba algo distinto de Duque?



El Duque que conocí hace años en Washington era un personaje claramente de centro, un liberal, hombre culto e informado. En aquella época quizás la única pasión que se le veía era una admiración excesiva por Juan Manuel Santos. Hizo una buena campaña y ganó en franca lid. No soy partidario de atacar la legitimidad de su gobierno ni buscar su revocatoria. Pero a veces me parece que sigue preso del ala radical de su partido. No se sabe si María Fernanda o Lafaurie son la garganta profunda oficiosa del régimen, o si se disputan el papel de doña Bertha Hernández que decía las barbaridades que Ospina no compartía.

Un hecho en el que la oposición insiste es que él podría hacer más para frenar la matazón de excombatientes de las Farc y de los líderes sociales. ¿Usted que cree?

No caigo en la ceguera apasionada de decir que Duque inauguró los asesinatos y las masacres. Hay programas de protección que se pactaron en La Habana y cuya intensificación es esencial. Pero insisto en que el clima general de pugnacidad induce las muertes en algunos casos.



Es cierto que hay narcotráfico involucrado. Pero esta política reduccionista no ayuda. Hay muchas otras fuentes de victimización: minorías, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, reclamantes de tierras, limpieza social. Se necesita ir más a fondo en la destrucción de estructuras que albergan la violencia. En la llamada Violencia partidista, líderes políticos decían que no se podía saludar a los que usaban corbata roja. Y en Montenegro, en Viterbo, mataban a los liberales. La prédica de la reconciliación es necesaria.



Finalmente, ¿para usted la campaña presidencial de 2022 ya arrancó?



Sí. Sin duda ya empezó. Con 40 candidatos, una calamidad. Pero ya es inevitable en estos tiempos de campaña permanente.



Cuéntenos: ¿y usted será candidato presidencial en 2022?



Difícil responder. Si digo que no, no me creen. Y si digo que sí, entro en una dinámica que no deseo.



ARMANDO NEIRA

Editor Política