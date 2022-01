El candidato al Senado por la Coalición Centro Esperanza, Humberto de la Calle, se manifestó este sábado sobre el sacudón político que ha tenido la Coalición Centro Esperanza, luego de la salida del exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, de la colectividad, y la propuesta de Juan Manuel Galán de llevar solo 3 precandidatos a la consulta interpartidista en marzo.



"No se puede negar que se presenta una situación delicada en la Coalición de la Esperanza. Lo responsable es superarla. Es urgente encontrar consensos. No podemos desechar la oportunidad histórica de cambio en serio", expreso de la Calle.



Y agregó: "Fisuras en la consulta presidencial afectan las listas. No estoy en una aventura personal. Si no logramos una bancada fuerte y comprometida, mi presencia en la lista de Senado carecería de sentido".



Ojo con el 2022 implica preservar una Coalición de la Esperanza firme, unificada. El momento histórico exige superar dificultades procedimentales en beneficio de una Colombia confiada y confiable — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) January 22, 2022

"Valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde la Coalición Centro Esperanza por construir un proyecto de cambio viable para el país, pero el momento exige decisiones. A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos. No tomar esta decisión representa un costo muy alto para el país", dijo Galán horas después de que Murillo anunciara que continuará con su aspiración a la presidencia con el aval del partido Colombia Renaciente.



Galán ya había asegurado que ocho precandidatos eran mucho y que por eso proponía solamente inscribir tres; no obstante, en esta ocasión hizo la propuesta de manera formal e, incluso, pidió que la decisión se tome, a más tardar, hasta el próximo lunes 24 de enero.



