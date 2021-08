No veo posibilidad de alianzas con ninguno de los dos extremos: De la Calle

El exjefe del equipo negociador de paz e integrante de la Coalición de la Esperanza, Humberto de la Calle, le dijo a EL TIEMPO que no ve “ninguna posibilidad de alianzas” entre esta convergencia y el Pacto Histórico, y agregó que en su opinión lo “ideal” sería que el exministro Alejandro Gaviria llegara a la campaña a través de esta alianza de centroizquierda.



¿En qué anda la Coalición de la Esperanza?



Creo que tenemos potencialidad, hemos mejorado en algunos aspectos y tenemos vulnerabilidades. La mayor parte de los colombianos, del 60 por ciento para arriba, se declaran independientes y de centro. Creo que hay un reflujo de los extremos y la mayor parte de los ciudadanos quiere una cosa progresista y que introduzca cambios con sosiego y sin fanatismos.

¿Cómo han recibido los cuatro avales que llegaron en menos de cuatro meses?

Al principio se decía que esta convergencia no tenía quien la avalara, pero ahora hay varias personerías. Este tema parece estar resuelto, pero hay vulnerabilidades: el centro siempre estará en esa posición porque lo atacan de todos lados y se dice que es tibio. Claro, porque nosotros no estamos en un plan populista de estar todos los días alborotando el gallinero, sino tratando de presentar una cosa sensata.

Se ha hablado de una consulta en marzo para elegir entre ustedes cinco un candidato a la primera vuelta, ¿cómo ve esa posibilidad?



Este ha sido uno de los elementos centrales que hemos pactado. Yo reclamo, con el mayor respeto y es una opinión personal, que debería haber algún paso previo que evite llegar con tan amplia multiplicidad de aspirantes. Una posibilidad es que en marzo, entre dos o tres precandidatos de la coalición, se decida quién es el candidato. Y otra es que, si se lograra encontrar un solo aspirante de esta convergencia previamente, utilizar esa consulta de marzo para hacerla interpartidista con el ánimo de sumar.



¿Qué tantas posibilidades hay de que el exministro Alejandro Gaviria llegue a la coalición?



Se habla de esa candidatura hipotética. A mí me parecería una gran noticia para Colombia. Creo que él es un personaje muy destacado de la vida nacional. Lo ideal, en mi opinión, es que ingresara por la vía de esta coalición, porque, de lo contrario, si el centro presenta diferentes opciones en la primera vuelta, creo que estamos en una situación crítica frente a la segunda vuelta.

¿A qué atribuye que haya tres líderes que marcaron distancia con el Partido Liberal y estén en esta coalición?



Reconozco que hay figuras, particularmente jóvenes, dentro del Partido Liberal, pero la verdad es que, desafortunadamente, al lado de la ideología liberal, la colectividad ha entrado en una situación en la que es poderoso en votación regional y configuración de listas, pero no tiene el centro protagónico del pasado. Casi que lo diría en estos términos: el liberalismo de hoy es un partido parlamentario y eso deja por fuera un sector muy grande de la opinión.

¿Por qué hay un abismo tan grande entre ustedes y el Pacto Histórico?



Si uno mira la evolución del discurso del doctor Gustavo Petro, esta se acerca a los tradicionales postulados liberales, pero entre sus propuestas de hace algunos años y las de hoy hay una enorme distancia, y tiene derecho. Me parece que el doctor Petro no infunde confianza. Y él ha respondido con una estrategia un poco sorprendente.

¿Cuál es para usted?



Arrasar el centro hacia la izquierda intentando destruir otras opciones distintas a él, en una política de muéranse Sansón y todos los filisteos, o, a lo mejor, diciendo: ‘yo primero limpio el camino de la centroizquierda para aparecer como el único que puede enfrentarse a la derecha’. Vemos ataques permanentes a Claudia López y a Sergio Fajardo. No veo ninguna posibilidad de alianzas con ninguno de los dos extremos. Lo que sí reivindico es la exigencia de respeto a las posturas de Gustavo Petro. Hay un cierto deseo de linchamiento que me parece que no es democrático, sino que, por el contrario, puede generar mayor exacerbación que termina ayudándole a su candidatura.



¿Qué opina de la llegada de Óscar Iván Zuluaga a la campaña?



Es un candidato importante con un largo recorrido electoral. Conoce el funcionamiento del Estado desde distintas posiciones. No creo que se deba desestimar su nombre. Pero él ha sido portaestandarte de cosas que he venido criticando.

