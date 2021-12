"Mi compromiso sigue siendo la unidad del centro y ante la oficialización por parte de la Coalición Centro Esperanza de la presentación de listas separadas al Senado, expreso de nuevo mi frustración por ese hecho", escribió Humberto De La Calle en una carta publicada este jueves en su cuenta de Twitter.



El exjefe del equipo negociador de paz había asegurado que encabezaría la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza; no obstante, debido a que no se logró la unidad de las listas entre los movimientos políticos que la conforman, ha asegurado que no se lanzará para las elecciones legislativas del 13 de marzo del próximo año.



(Lea también: De la Calle encabezaría lista del Senado de la Coalición de la Esperanza).

"Como lo he dicho de forma clara desde el inicio, no considero que mi aporte en el camino de lograr la difícil unidad del centro sea el de facilitar la división tomando parte de alguna de las listas separadas", escribió De La Calle, quien fue el mediador en el conclave del centro, en el que se acordó la conformación de la Coalición Centro Esperanza.



Indicando que para él esta decisión es un "retroceso en el camino que aún nos queda para ofrecer en 2022 una fuerza de centro unida que no repita los errores del pasado", agradeció por las invitaciones que le han hecho para ser parte de las distintas listas del centro.



"En todo caso agradezco de nuevo las invitaciones que recibí, tanto para encabezar la lista única, como para hacer parte de listas separadas y que no quepa la menor duda de que considero un honor que se contemple mi nombre para ello", escribió.



(Le puede interesar: Cabal pide ser el #100 en la lista del Senado del Centro Democrático).

Mi compromiso sigue siendo la unidad del centro y ante la oficialización por parte de la Coalición Centro Esperanza de la presentación de listas separadas al Senado, expreso de nuevo mi frustración por ese hecho.#CoaliciónCentroEsperanza2022 pic.twitter.com/fTijhueiS8 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 9, 2021

Finalmente, indició que aunque desde hace dos años ha venido trabajando por la unidad del centro, incluso con la llegada de nuevos integrantes, ahora espera que "no se pierda la oportunidad de conformar una bancada seria y coherente para enfrentar las urgentes necesidades del país".



También dijo que seguirá trabajando por la Coalición Centro Esperanza y "por la unidad de esta conjunción de valiosos liderazgos de pensamiento diferente, convencido de que es la mejor salida para Colombia".



(Siga leyendo: ¿Cuál será el nuevo papel de Roy Barreras en el Pacto Histórico?).



POLÍTICA