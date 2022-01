Luego de la salida de Ingrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza, la actual cabeza de lista al senado por esa colectividad, Humberto de la Calle, anunció que este lunes a primera hora elevará una consulta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para aclarar si incurriría en doble militancia en medio de su campaña.



"Ante el riesgo legal en la que se encuentra mi inscripción como cabeza de lista (...) voy a elevar una consulta ante el CNE obre la posible doble militancia en la que incurriría si, cumpliendo mi palabra, lidero la campaña al senado de 5 partidos, apoyo de forma transparente y decidida la carrera hacia la presidencia de la Coalición; empezando por el apoyo a todos los precandidatos y apoyando a quien resulte elegido por los ciudadanos el 13 de marzo", expresó de la Calle en una declaración.

El exnegociador del proceso de paz con las Farc señaló que, mientras se obtiene esa claridad jurídica, seguirá firme con sus actividades de campaña y pendiente de que se realice la inscripción de los precandidatos de la Coalición a la consulta.



La consulta de De la Calle al CNE se da luego de que una de esa precandidatas, Ingrid Betancourt, anunció su retiro de la Coalición y lanzó su candidatura presidencial independiente por Verde Oxígeno, su partido, el cual había avalado a De la Calle como cabeza de lista al Senado, lo que eventualmente podría tener implicaciones.



"La oportunidad del país de contar con una fuerza de centro que represente a la mayoría, necesidad imperativa para Colombia en este momento, no puede depender de aventuras individuales que lejos de construir destruyen. La lucha contra la corrupción es fundamental, pero no a costa de la libertad política y la existencia de los partidos", expresó el exnegociador de paz.