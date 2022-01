Humberto de la Calle, la actual cabeza de lista al senado por la Coalición Centro Esperanza, elevó una consulta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para aclarar si incurriría en doble militancia en medio de su campaña.



Esto debido a que De la calle posee el aval del partido Verde Oxígeno, el cual ya no hace parte de dicha coalición luego de la salida de Ingrid Betancourt. El exnegociador de los acuerdos de paz habló con EL TIEMPO sobre sus inquietudes y críticas en este inédito escenario.



Con la salida de Ingrid Betancourt, ¿usted sigue siendo el candidato al Senado de la Coalición?

Hay un tema político y una jurídico. Lo político es que hace dos años empezamos a construir esta alianza que lo que buscaba evitar los extremismos de izquierda y de derecha y organizar una alianza fuerte de centro que se traducía en una consulta popular. Lo ideal es que las diferencias las hubiéramos discutido y aclarado dentro de la coalición. En cuanto al tema jurídico, hay unas normas que dicen que alguien que es candidato de un partido no puede apoyar a otros partidos. Se llama la prohibición de la doble militancia. Hay personas que les han anulado su credencial por esto. Decidí consultarle al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que establezca de qué manera eso está vigente y de qué manera me impediría cumplir mi juramento, que fue el de apoyar a quien gane la consulta de la coalición luego del 13 de marzo. Yo no estoy buscando ser una especia de llanero solitario en el Senado. Si ganamos, hemos prometido un gobierno de coalición.

¿Ya hizo la solicitud ante el CNE?

Sí, ya la presentamos. En este caso rogaría algo de celeridad. Yo estaré sujeto a lo que diga el Consejo y me coloco en manos de ellos. Ojalá lo resuelvan rápido.



¿Quién le dio el aval para aspirar al Congreso?

El aval me lo dio Oxígeno Verde, ese es el problema. También por este partido están Sergio Fajardo entonces dicen que el problema es igual y no, porque él no se ha inscrito. Va a tener aval seguramente de otro partido. En mi caso, me inscribí y venció el término para la modificación de las listas. De alguna manera estoy un poco preso de esta situación. Uno se imagina de todo en una campaña, pero realmente la imaginación no me dio para una situación tan confusa como esta.

Los candidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza. De izquierda a derecha, Humberto de la Calle, Ingrid Betancourt (quien ya no hace parte de la coalición), Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Si es CNE le dice que 'no', ¿usted retira su candidatura?

Es que esto es un contrasentido. ¿Cómo es posible que el cabeza de lista de una coalición no pueda hacer política el elegido en una consulta popular? Es una candidatura de un nunca entonces yo sería un extraterrestre sin poder mencionar al candidato de la coalición. Además, a la única persona que podría apoyar, si presenta su candidatura, porque ella todavía no se ha inscrito, sería a la doctora Ingrid y francamente yo tengo diferencias con la forma como se ha manejado. Yo creo que esto debió haber tenido una solución en ese ambiente de unidad, con confrontación, claro, eso está bien. Pero el tema de la corrupción no puede ser tratado como un blanco y negro, una posición maniquea que termina hiriendo más a la sociedad. De hecho, después de la crisis la misma coalición dictó normas explícitas sobre las adhesiones, esa es la solución.

En teoría los candidatos presidenciales apoyarían el 13 de marzo a sus candidatos al Congreso. No creo que Ingrid lo vaya a apoyar a usted que es miembro de una coalición que ella ya no quiere...

En efecto los candidatos (presidenciales) de la coalición tendrían que abstenerse de apoyarme a mí. Es una cosa absolutamente insólita. Yo creo que esto no había ocurrido en la historia de este país.



Cuando se realizó el debate de EL TIEMPO y Semana, ¿usted se sorprendió cuando Betancourt le dijo a Gaviria que 'no trajera los lobos a donde estaban las ovejas'?

Cuando uno dispara con regadera y descalifica a todos por corruptos, quienes se benefician son los corruptos porque el argumento pierde fuerza.

Sí, yo me sorprendí. Y la idea tiene determinada validez, yo entiendo que ella sea sensible al tema de la corrupción y no quiere que la coalición termine contaminada por la presencia de políticos tradiciones que a veces se les califica de corruptos sin necesariamente serlo. El tema es válido, lo que siento es que pudo haber sido tramitado y corregido a tiempo. Pero yo creo que esto no hace ningún bien porque cuando uno dispara con regadera y descalifica a todos por corruptos, quienes se benefician son los corruptos porque el argumento pierde fuerza. Ese camino no es constructivo.

Cómo explicar que usted encabece la lista de la Coalición Centro Esperanza, pero allí también allá otra lista, la del Nuevo Liberalismo. ¿Por qué esa fractura?

Yo siempre pensé que lo ideal era una sola lista. En el Nuevo Liberalismo lo que dijeron es que querían darle prioridad a la configuración del partido. Yo creo que la única controversia real y central es que los colombianos quieren un cambio y una solución desde el centro, desde la racionalidad y no desde la emoción y el odio.

Ingrid llegó hace pocos días como candidata a la coalición y sacudió todo...

Yo hace unos años estuve organizando con varios compañeros la Coalición de la Esperanza y estoy comprometido ahí y ese es el juramento que he hecho. Voy a apoyar al que gane en esa consulta. Entonces ahora resulta que como mi aval pertenece a un partido que está por fuera entonces si aplicamos la ley de manera estricta, yo no puedo apoyar a lo que prometí apoyar. Por eso quiero que el Consejo Nacional Electoral me diga para evitar esta aberración política que sería una especie de cabeza de lista mudo. Un señor que que es cabeza de lista y no puede hablar de candidatos presidenciales. Yo creo que esto se hubiera podido tramitar de manera más razonada y espero que esto se corrija. Veo a la coalición vigorosa y tratando de superar este mar de turbulencias.

Ingrid Betancourt hablando de los acuerdos en la Coalición Centro Esperanza. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Usted cree que la coalición se murió luego de lo que ocurrió?

Yo creo que esto se puede recomponer con buena voluntad. Incluso, yo no puedo ser candidato al Senado, perfecto, yo sigo apoyando la coalición, ese es mi compromiso y yo no me puedo salir de ese compromiso. Así sea sin candidatura yo seguiré porque me parece que la mejor respuesta para Colombia es esta. Es un momento desventurado pero logramos salir adelante.

¿Los votantes suyos no estarán sufriendo al ver lo que sucede en la colectividad?

Yo si confío en que esa coalición supere estas circunstancias y recupere ese mensaje de unión. Claro que tenemos diferencias pero las hemos tramitado de manera razonable. Tenemos que aprender a discutir y tenemos unos criterios éticos, allí es donde debemos concurrir, con el entendido de que vamos por la misma línea.

¿Cómo confiar en que el miembro de la coalición que gane sea apoyado por los otros, si lo que hemos visto es una enorme pelea entre ustedes mismos?

Esa es la clave de la coalición. Que es de centro, que está dirigida por el camino de la democracia genuina. El centro es el que ha hecho 3 siglos de progreso de la humanidad. Pero si damos mal ejemplo, la gente tiene derecho a duda si vamos a cumplir.



Gustavo Petro y Álvaro Uribe los deben estar viendo a ustedes muertos de la risa...

Claro, no me queda duda. Ni que estuviéramos trabajando para ellos. Es una locura.

¿Ustedes aún aspiran a pasar a segunda vuelta?

Yo creo que realmente hay un conjunto de fuerzas políticas pero hay que hacerlo bien. Aún hay oportunidad de corregir estas circunstancias tan desafortunadas.

¿Usted cree que Ingrid Betancourt pueda obtener 5 millones de votos para pasar a segunda vuelta?

No entremos en eso. Que las urnas hablen. Parte de lo que nos está pasando es que tenemos que permitir que los electores escojan. Si un señor recibió unas adhesiones que son reprochables, hay que darle espacio al elector. No somos un núcleo cerrado. El elector también pesa, ellos tendrán la última voz.

POLÍTICA@PoliticaET

