La actual cabeza de lista al Senado por la Coalición Centro Esperanza, Humberto de la Calle Lombana, habló este lunes con EL TIEMPO sobre las divergencias en dicha colectividad política.



A la pregunta de si cree que Ingrid Betancourt sacaría 5 millones de votos para pasar a segunda vuelta, el exnegociador de La Habana se rio y contestó: "No entremos en eso. Parte de lo que está pasando es porque tenemos que permitir que los electores escojan", manifestó.



De la Calle calificó la situación como lo más "inverosímil" que ha visto.



"Yo creo que esto se puede recomponer con buena voluntad", manifestó. Y afirmó que así sea sin candidatura al Senado, continuará apoyando a la Coalición.



Ante la pregunta de si cree que Álvaro Uribe y Gustavo Petro estarían riéndose mientras miran a la Coalición Centro Esperanza, respondió: "Claro, no me queda duda. Ni que estuviéramos trabajando para ellos. Es una locura".



El exnegociador de los acuerdo de paz en La Habana manifestó creer que había otras soluciones para lo que sucedió y expresó tener un enorme descontento.



"Cuando uno dispara con regadera y descalifica a todos los corruptos, quienes se benefician son los corruptos porque el argumento pierde fuerza. Ese camino no es constructivo", explicó.



