El senador Humberto de la Calle sentó posición frente a la crisis que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro tras las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, en las que habla de una presunta financiación irregular a la campaña del hoy presidente.



Dice que "nuestro régimen no está preparado para la eventual salida de un presidente" y aunque considera que la movilización ciudadana es un derecho, afirma que es ilegítimo pensar en tomarse las calles para exigir su renuncia. “La única vía razonable es la institucional”, sostiene.

¿Cuál es el análisis que hace de la situación del presidente Gustavo Petro tras las confesiones de su hijo Nicolás?



Se ha venido complicando cada vez más. El primer punto de quiebre fue la ruptura de la coalición provocada por el maximalismo del Gobierno. De allí en adelante, sus dificultades han sido mayormente autoinfligidas. Es obvio que el petrismo defienda al gobierno, pero no es un buen espectáculo que se aferren a la idea de una conspiración en marcha. El último capítulo nace en su propia familia.

¿Qué efecto tendrá en la gobernabilidad del presidente Petro?

Va a afrontar cada vez más dificultades. También incide la proximidad de las elecciones. Oigo en los pasillos del Congreso que algunos dicen: mis electores están desilusionados con el Pacto Histórico. Si lo defiendo, pierdo votos. Quizás terminada la campaña se pueda crear un momento de concertación. Para eso, Petro tiene que escoger un camino: o un líder popular que no pudo ir más allá de la retórica, o un importante transformador sensato.

Muchos comparan este caso con el proceso 8.000 durante el gobierno de Samper, ¿cree que tendrá el mismo impacto en términos políticos?

Depende de las pruebas. Hay cierta incertidumbre sobre la versión final de Nicolás Petro. Al parecer ha afirmado que su padre no sabía. Pero más allá de eso, la discusión persistirá y ocupará buena parte de la agenda del gobierno.

Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Nicolás Petro Burgos

En aquel momento usted era vicepresidente y exigió la renuncia de Ernesto Samper. ¿Cree que hoy algo así puede ocurrir?

Recuerdo que pedí la renuncia de Ernesto Samper en mi carta de renuncia a la vicepresidencia, porque el desarreglo de la vida pública era superlativo. Pero al hacerlo en ese momento, quise significar que no era una jugada en mi favor. Aunque al parecer hubo verdaderos conspiradores en ese caso, y el gobierno me incluyó entre ellos, ni eso fue cierto ni jamás pudo probarse movida alguna mía para tumbar a Samper.

¿Cómo podría afectar una eventual destitución o renuncia del Presidente a la institucionalidad del país?

Severamente. Nuestro régimen acentuadamente presidencialista no está preparado para esa eventualidad. Pero eso cambiará algún día. En política, las cosas duran lo que duran. Algún presidente se caerá algún día. La movilización ha ido en aumento.

Hay políticos pidiendo salir a las calles, ¿cree que ese es el camino?

Salir a las calles, siempre que sea en paz, sin bloqueos ni vandalismo, es legítimo. De parte de ambos bandos. Lo ilegítimo es pensar que esta crisis se resuelve en la agitación callejera. Y lo digo tanto para los que proponen tumbar a Petro en las barricadas como para Petro. Eso de que solo el pueblo puede propiciar su salida es incorrecto. En este caso, si finalmente Petro termina comprometido, la única vía razonable es la institucional. Por desprestigiado que esté el Congreso, cualquier resultado es mejor que las vías de hecho.

¿Qué efecto puede tener este caso en las elecciones regionales de octubre?

Va a golpear al Pacto Histórico. Va a perder sobre todo en las grandes ciudades.

¿Cree que los mensajes del presidente Gustavo Petro después de las confesiones de su hijo han sido los indicados?

Sí. Desde el principio tomó distancia y eso, en la experiencia colombiana, es meritorio. La conducta del presidente Petro ha sido encomiable.

¿Qué va a pasar con las reformas sociales del Gobierno en el Congreso tras este escándalo?

Se verán afectadas. Lo que ha sido muy indeseable es que comenzando por Petro, sus baterías y algunos columnistas, se quiera acusar de esbirros de la oligarquía y descendientes de esclavistas, a todos los que hemos hecho reparos justificados. Una oleada de sectarismo que no corresponde a la idea del cambio.



Este 7 de agosto el presidente Gustavo Petro cumplirá un año en su cargo. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Se debilita la propuesta de cambio de la izquierda con esta situación?

Confío en que se abra un espacio para deliberar de manera reflexiva sobre las reformas sociales que, por cierto, son necesarias. Pero lo que es el cambio ético de las costumbres políticas, ese sí ha quedado postergado. Y no solo por Nicolás.

¿Cree que este escándalo puede radicalizar a la derecha y convertirse en una bandera electoral para la campaña presidencial del 2026?

Sin duda. El desafío para Colombia es que ahora no nos vayamos al otro extremo.

¿Qué opina de la medida de aseguramiento a Nicolás Petro sin privación de la libertad?



Me parece razonable.

¿Cuál es el llamado que usted hace a la sociedad, a los partidos y en general al país?

No salirse del camino de la institucionalidad. Me refiero no solo al desbordamiento callejero. También es nocivo que encumbrados jefes políticos minimicen la situación de la financiación ilegal. El argumento es que eso siempre ha pasado y que no importa. Ya los topes están en la esencia de una lucha equitativa en las elecciones. Desdeñar eso me parece preocupante. Pero si se agrega el caso del dinero negro del narcotráfico, francamente es alarmante que se piense que todo esto son pequeños sucesos. Es una tragedia que tras varias décadas, nuevamente los varios ‘Hombres Marlboro’ sean un eje de la política.

REDACCIÓN POLÍTICA

