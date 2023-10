Kerguelén y Natalia López en ‘voto finish’ en Montería: marcan 38 y 36% en encuesta

A 16 días de las elecciones regionales, la carrera por la alcaldía de Montería es una lucha cerrada voto a voto. Ese es el escenario que confirma la nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&.



De nuevo, los candidatos que puntean en empate técnico y alejados de los demás aspirantes son Hugo Fernando Kerguelén y Natalia López Fuentes.



Respecto a la pasada encuesta hecha por la firma el 13 de septiembre, Kerguelén subió 8 puntos porcentuales y quedó con 38 por ciento. Por su parte, López pasó de 35 a 36 por ciento.



De acuerdo con la encuesta, los demás candidatos luchan desde mucho más abajo.

Gráfico comparativo Montería. Foto: El Tiempo

El tercero en la fila es José Ignacio Burgos Aruachan, con 4 por ciento (dos puntos más que en la pasada medición). Este se inscribió por el Partido Demócrata Colombiano. En cuarto lugar quedó Yalenis Paola Mazón, de Fuerza Ciudadana, a quien no le cambió su favorabilidad: 2 por ciento.



Sin superar la barrera del 1 por ciento quedaron el candidato del partido Verde Oxígeno, Elías David Boada Pretelt, y el exalcalde Luis Alfredo Jiménez Espitia.



¿Es una batalla entre dos? Sí. Dicen fuentes conocedoras de la capital cordobesa. Tanto López como Kerguelén cuentan con apoyos fuertes en su campaña, afirman.



Por ejemplo, desde hace un tiempo es clara la alianza entre el candidato de la coalición Una Sola Montería con Gabriel Calle Aguas, candidato a la gobernación de Córdoba y hermano del ahora presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle.



Además, en los últimos días sumó la adhesión de Liliana Yúnez Luquetta, del movimiento Unidos por Montería y era la tercera candidata con mayor intención de voto, si bien en esta encuesta aparece quinta con 2 por ciento.



“He tomado la decisión de declinar a mi candidatura a la alcaldía de Montería. La situación con mi familia y asuntos personales me han llevado a tomar esa decisión muy difícil para mí. Pero doy la gran noticia de poder llegar a la campaña de Hugo Kerguelén”, anunció la excanidata el pasado 4 de octubre.

Trabajaremos en sinergia con @lilianayunez



Nos une una misma visión de ciudad para construir un mejor futuro, lleno de oportunidades porque Montería es de todos. Seguiremos caminando las calles para estar en sintonía con los ciudadanos.



Bienvenida a este proyecto por… pic.twitter.com/wP7xahzEmx — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) October 4, 2023

En cuanto a López, que a día de hoy parece ser la única mujer con opciones de quedarse con la alcaldía de una de las principales capitales del país, tiene el respaldo del congresista conservador Marcos Daniel Pineda García, alcalde de Montería durante dos periodos (2008-2011 y 2016-2019) y el senador más votado en esta ciudad en las elecciones parlamentarias del año anterior, con cerca de 40.000 votos.



Asimismo, López hace fórmula con el otro candidato que se presenta favorito para la ganar la gobernación de Córdoba: Erasmo Zuleta Bechara.



Las fuentes cercanas a la política del municipio le aseguran a este diario que el buen desempeño de López también se debe a que “Montería nunca ha tenido una alcaldesa y eso ha ayudado mucho para que fortalezca su imagen”

Encuesta CNC Montería. Foto: Cuenta oficial de Twitter (x) @nlopezfuentes y @kerguelenhugo

A la campaña de la candidata por la coalición Montería es Capaz se sumaron hace un mes los excandidatos Fredy Sánchez Kerguelén y Leonel Márquez Sanes, por quienes solo se inclinaron un 2 y un 1 por ciento de las personas entrevistadas el pasado 13 de septiembre.



Ahora bien, en las últimas semanas, la candidata se vio envuelta en una polémica luego de que se filtraron audios de una reunión de su campaña en los que se tocaron temas financieros.



Para los conocedores de la contienda monteriana, serán casi dos semanas de una reñida batalla que no se desenredará hasta el 29 de octubre.



Entre los retos que les quedan a los favoritos está la captación del ciudadano indeciso. En esta encuesta, el voto en blanco y la opción ninguno obtuvieron 3 por ciento, mientras que el 10 por ciento de las 400 personas entrevistadas contestaron no saber o no querer responder a la pregunta ¿por cuál de los siguientes votaría?

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Montería.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 400 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 5.0% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Montería



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 12 de octubre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)





Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA