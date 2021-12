Hoy, a las 6 de la tarde, se conocerá cómo van a ir conformadas definitivamente las listas al Senado y a la Cámara para las elecciones legislativas del año entrante. Lo que está en juego en estos comicios no es menor. Se trata de 100 curules en el Senado y 166 en la Cámara.



(Lea también: Partido Alianza Verde niega la renuncia de Angélica Lozano).

Con certeza se conoce que el exnegociador de paz del gobierno de de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, será el número uno de la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza.

Estimado @DeLaCalleHum es muy positivo para la #CoaliciónCentroEsperanza que hayas decidido encabezar la lista al Senado y asumir el compromiso de trabajar por la consolidación de una bancada seria y coherente. ¡Gracias por la tarea que hoy asumes! ¡Bienvenido! pic.twitter.com/ntPG12SgdB — Coalición Centro Esperanza (@CoaliEsperanza) December 11, 2021



La misma posición, pero en el Centro Democrático, la ocupará el exsecretario de Gobierno y excandidato a la Alcaldía, Miguel Uribe Turbay.



En el partido de gobierno también estarán los cuatro aspirantes presidenciales a los que el exministro Óscar Iván Zuluaga les ganó el aval uribista: María Fernanda Cabal, con el número 100; Paloma Valencia, quien tendrá el 10; el exgobernador Alirio Barrera, en la segunda posición, y el analista Rafael Nieto, cuyo número aún se desconoce.



Por su parte, ayer, en Barranquilla, el Partido Conservador definió sus listas, y el senador Efraín Cepeda fue nombrado oficialmente como la cabeza de la lista al Senado.



El partido de ‘la U’, que inscribió sus listas este viernes, se fue con la atleta Caterine Ibargüen en la primera posición.



Por el lado del Cambio Radical y el Partido Liberal, se conoce que las cabezas de lista serán el exministro David Luna y el senador Lidio García, respectivamente.



Otros nombres que harán parte de la lista de la primera colectividad son Laura Fortich, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto, Iván Darío Agudelo, Mario Castaño, Mauricio Gómez Amín, Alejandro Chacón y Carlos Rojano.



A pocas horas de que la Registraduría Nacional cierre la inscripción de aspirantes al Congreso, el cual será elegido el domingo 13 de marzo de 2022, todavía quedan tres grandes interrogantes.



(Le puede interesar: Angélica Lozano no va más en el Partido Alianza Verde y presenta renuncia).

¿Quién encabezará la lista del Pacto Histórico?

El primero es quién va a liderar la lista al Senado del Pacto Histórico. Al cierre de esta edición se desconocía si el número uno será el congresista Gustavo Bolívar o la representante María José Pizarro. Se ha hablado de que la colectividad política podría apostarle a que sea una mujer quien encabece la lista al Senado.



De hecho, su líder, Gustavo Petro, dijo que “ha luchado por las listas cerradas y cremallera para que la mitad de las curules elegidas por el pueblo a través del Pacto sean, al menos, de mujeres que puedan hacer la ley”.

Abrir las listas del pacto es condenar a que la mayoría de las curules elegidas sean de hombres.



He luchado por las listas cerradas y cremallera para que la mitad de las curules elegidas por el pueblo a través del Pacto, sean, al menos, de mujeres que puedan hacer la ley. https://t.co/UKUyIJFwJL — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2021

Por otro lado, se espera que el senador por el Polo Alexánder López, la congresista Aída Avella y el senador Roy Barreras ocupen los otros primeros puestos.



(Le recomendamos leer: ¿Cuál será el nuevo papel de Roy Barreras en el Pacto Histórico?).

¿Carlos Fernando Galán encabezará la lista del Nuevo Liberalismo?

El segundo gran interrogante gira en torno a quién encabezará la lista del renacido partido político Nuevo Liberalismo, cuyo precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, tomó la decisión de irse en una lista cerrada separada de la de la Coalición Centro Esperanza.



En su columna habitual de los fines de semana, Galán aseguró que quienes forman parte de sus listas al Congreso “son un conjunto de obreros de la democracia que se mantienen fieles a los valores liberales y de justicia social” y que los ciudadanos que presentaron sus nombres para ser candidatos “tienen las cualidades y condiciones para servir a un pueblo que exige un Congreso renovado”.



Lo que se desconoce hasta el cierre de esta edición es si Carlos Fernando Galán, quien renunció al Concejo de Bogotá el viernes, encabezará la lista del Senado o no. En su carta de renuncia, el ahora exconcejal, indicó que quería sumarse a reconstruir el partido que fundó su padre, Luis Carlos Galán.



Dijo que ahora asume la tarea de “construir una colectividad que interprete y responda los llamados que la gente nos está haciendo en las calles. Colombia está clamando un cambio”.



(Además: ¿Al Congreso? Galán renuncia al Concejo y se suma al Nuevo Liberalismo).

¿Angélica Lozano se quedará por fuera del Congreso?

Hasta el sábado en la mañana se creía que Angélica Lozano iba en la lista del Senado del partido Alianza Verde, junto con Antonio Sanguino, Iván Marulanda, Jorge Londoño y Sandra Ortiz.



No obstante, después de que presentara su renuncia a esa colectividad, ahora no se sabe a ciencia cierta si se irá con los ‘verdes’ o si no se presentará al Congreso.



Lozano, quien fue la mujer más votada de la Alianza Verde en el 2018, dijo que con su renuncia queda inhabilitada para presentarse a las elecciones legislativas con otro partido. También descartó la posibilidad de presentarse por el partido de Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno.



“Mi vínculo histórico con Oxígeno es gran orgullo de mi vida. No buscaré ingreso en 3 días para ser candidata”, escribió en Twitter.

Inhabilitada.



Mi vinculo histórico con Oxígeno es gran orgullo de mi vida. No buscaré ingreso en 3 días para ser candidata. — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) December 11, 2021

Ayer Alianza Verde dijo que no aceptaba su renuncia y le pidió que reconsiderara su decisión, invitándola a que participe en las listas para el Senado de la colectividad. No obstante, al cierre de esta edición, la congresista no les había dado una respuesta pública.



EL TIEMPO intentó contactarse con Lozano, quien aseguró que aún no se iba a pronunciar, pues “estamos en la etapa final de armar la coalición y listas que no perjudiquen a la gente buena que aspira y que mejoraría mucho el Congreso”.



(Siga leyendo: Horas cruciales en la conformación de listas al Congreso).



POLÍTICA