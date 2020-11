El legado de Serpa: un político ejemplar

Por esas trastadas propias de la política a Horacio Serpa Uribe en dos ocasiones se le fue de las manos la Presidencia de la República teniendo, como pocos, plenas condiciones para alcanzarla. Tuvo similitudes con dos líderes que dejaron huella en Colombia: Jorge Eliécer Gaitán, caudillo del pueblo, y Belisario Betancur, hijo de arriero de Amagá, que se hizo seminarista para esquivar la pobreza y desde el conservatismo llegó a ser Presidente de la Nación.



(Lea también: ‘Un liberal de racamandaca y un hombre jugado por la paz’).

Como Gaitán, fue hijo de maestra, se formó como penalista, se convirtió en orador en el foro y logró con su voz electrizar a las masas en la plaza pública. El padre de Gaitán fue librero; el de Serpa, abogado de aquellos que una ley de 1945 llamaba “recibidos” y el pueblo, “tinterillos”. Con Betancur tuvo en común su origen popular, su ascenso con base en el esfuerzo personal en el Congreso, su compromiso con la paz y las causas populares.



Hombre de provincia, estudió Derecho en la Universidad del Atlántico, donde dejó estela de amigos que siempre le ayudarían en sus causas políticas. El ramo penal fue su inclinación esencial desde el comienzo como juez en Tona. Las audiencias con jurado lo cautivaban.



(De su interés: La foto que cambió la historia de Colombia).

El hombre y su época

Por su calidad humana, conocimientos y capacidad oratoria, pronto lo arrastró el torbellino de la política. El gobernador Gómez Gómez lo nombró alcalde de Barrancabermeja, puerto petrolero entonces centro de agitación social y política. Ni en sus primeros cargos públicos ni en los más encumbrados en la nación utilizó el poder para enriquecerse ni le interesaron las cosas materiales. Pero desde esa alcaldía ‘usó’ el poder para una causa noble y superior: enamorar a la reina popular, Rosita Moncada, su bella, inteligente y carismática esposa que lo acompañó durante toda su agitada vida pública desde cuando abrazó las banderas emerretistas del ‘compañero jefe’ López Michelsen.



El ajetreo político los distanció algún tiempo, pero fui testigo de su reconciliación cuando en la cumbre de sus 90 años, López no se arredró y ante un torrencial aguacero en Barranca defendió la candidatura de Serpa: ese día López quedó impactado con Yamile Guerra, fogosa líder regional luego asesinada en este maremágnum de violencia.



(Además: ‘¡La paz! Única pasión de Horacio que supera la que tiene por Rosita’).

Líder popular

En 1974 llega a la Cámara de Representantes para iniciar una ascendente carrera parlamentaria que culmina como senador en 2014. Como miembro de la Comisión de Acusaciones y siguiendo los lineamientos del recién elegido presidente liberal, Virgilio Barco, se abstuvo de procesar a Betancur por el holocausto judicial de 1985 al considerar que se trató de una decisión política sin connotaciones judiciales.



En el Parlamento y en la plaza pública defendió las causas liberales. Fue lo que hoy sería un socialdemócrata. Apoyó a los candidatos del partido pese a que muchos de sus dirigentes lo abandonaron en momentos decisivos. Y contrario a cuanto podía creerse, no fue hombre de confrontación sino conciliador. En su corazón nunca hubo lugar para amarguras ni rencores.



En Santander fundó el Fila en oposición a la poderosa ‘confederación’ dirigida por el entonces contralor, Rodolfo González, que ayudó a elegir presidentes de la República y aun de las corporaciones legislativas, gracias al poder emanado de las investigaciones y a la inmensa fronda burocrática.



(Le recomendamos: El simbólico encuentro entre Duque y la Farc).



Resuelto defensor de la solución política del conflicto armado, formó parte de la Comisión de Paz de Betancur que firmó los acuerdos de La Uribe en 1984. Por apoyar esa causa y defender a la después exterminada Unión Patriótica como partido surgido de los acuerdos, sectores de extrema derecha lo tildaban, torpemente, de proclive a la guerra.



Claro que en apego a esas convicciones habló con guerrilleros de las Farc, el Eln y el M-19. Quienes pretendieron, sin pruebas, vincularlo al crimen de Gómez Hurtado, olvidaron que aun siendo Procurador General de la Nación actuó para que los guerrilleros del M-19 liberaran al secuestrado. Una crónica de la época lo muestra disfrazado esperando, café en mano, la entrega del rehén el día de la liberación.

Destino paradójico

Qué ironía, cuando fue candidato con muchísimas posibilidades en 1998, fueron las Farc-ep las que decidieron atravesársele e incidir en el triunfo del candidato conservador Andrés Pastrana. Varias cosas pasaron a propósito de esa candidatura. El episodio de la financiación por parte del cartel de Cali en 1994 a la formula Samper–De la Calle, y por el cual la justicia lo exoneró, lo puso en el primer lugar del escenario político por la férrea defensa del presidente, para lo cual desplegó toda su capacidad dialéctica y oratoria.



(Le puede interesar: Dilian Francisca Toro sería jefe de ‘la U’ y empieza a sonar para 2022).



Elegido Samper, anticipó lo que sería su ‘guardia pretoriana’ integrada por Serpa, Néstor H. Martínez, Fernando Botero, Rodrigo Pardo y Juan Manuel Turbay. En los mentideros políticos de la época se decía al inicio que el candidato in pectore de Samper era Botero y no Serpa, quizás porque durante la campaña había dos alas: ‘la del Norte’, comandada por Botero, y la de ‘La Perseverancia’ o del pueblo, dirigida por Serpa.



Su lealtad a Samper lo ‘encumbró’, pero también le generó resentimiento, rencor y crítica de los enemigos del presidente. Su candidatura resultaba inevitable. Sin embargo, un sector del partido creó un movimiento para atravesársele, llamado ‘Cambio Radical’.



Allí estuvieron, entre otros, Néstor Humberto, Luis Guillermo Giraldo, Rafael Pardo, J. Vives y Armando Estrada, quienes se adhirieron al candidato conservador rotulándose ‘liberales con Pastrana’. Además, en campaña fue víctima de una trampa: un periodista del Meridiano de Córdoba le preguntó a Serpa si extraditaría a Samper y él ingenuamente contestó que aplicaría la ley. Hábilmente, Pastrana, que sin duda odiaba a Samper, dijo socarronamente que no lo haría. Y a pesar de eso ganó en primera vuelta. Y otra ironía: si en esa época no hubiera existido la doble vuelta que Serpa aprobó en la Constituyente, hubiera sido el Presidente.



(Le sugerimos: ¿Qué pasó en la reunión del Gobierno con Colombia Humana?).



Pero la ironía más cruel se dio en la segunda vuelta cuando las Farc voltearon la torta para apoyar a Pastrana, con quien ya habían convenido la zona de distensión del Caguán para buscar un acuerdo con las guerrillas. Serpa, candidato de la paz, fue derrotado con el concurso desarmado de las Farc y el conocido episodio relojero de Víctor G.



En su nueva candidatura, otra vez las paradojas le propinaron injusta derrota. Hasta noviembre del 2001 tenía una intención de voto superior al 40 por ciento, que lo convertiría en indiscutido ganador. Pero el ‘tsumani Uribe’ en poco tiempo pasó del 2 por ciento a ser el candidato más opcionado. Uribe había militado en el Poder Popular de Samper con Serpa y en la segunda vuelta, en 1998, abandonado por un momento su forzado exilio para apoyar a Serpa.



Por el Caguán habían elegido a Pastrana. Tenía el pleno apoyo conservador, pero todo el fracaso del proceso –que estalló con el secuestro del avión de Aires en febrero del 2002– no se lo cobraron al conservatismo sino al liberalismo en cabeza de Serpa, su candidato. Muy pronto el conservatismo abandonó al suyo, muy bueno por cierto, Juan Camilo Restrepo, y se subió –hasta hoy– al carro ganador del uribismo.



(Puede leer: En secreto... El 'patrullaje' electrónico para el día sin IVA).

Leal amigo

Seguí siempre las campañas de Serpa pues teníamos muchas afinidades ideológicas. Tuve el honor de reemplazarlo en la Procuraduría en 1989, cuando él renunció a ese alto cargo –al que había llegado en reemplazo del asesinado Carlos Mauro Hoyos y precedido de una confrontación abierta con el narcotráfico y el paramilitarismo– para convertirse en el jefe de debate de la primera campaña de Samper.



Por esa cercanía me ofreció ser su fórmula presidencial en dos momentos: en 2002, cuando no acepté porque, recién retirado de la Fiscalía, no quería que se pensara que la habría usado como escalera electoral; ni en 2006, porque mi exesposa Patricia Lara ya había aceptado ser la fórmula de Carlos Gaviria y no quería poner a mis hijos en el dilema de escoger entre el padre y la madre.



En sus recorridos por el país percibí la unidad de su pensamiento político, el fervor que despertaba en las masas liberales, su honradez personal y política, el amor infinito a su esposa e hijos (Sandra, Horacio José y Rosita), por lo que no tengo duda de que hubiera sido un gran presidente que por convicción hubiese avanzado en disminuir las desigualdades sociales.



(Lea también: Adiós a Horacio Serpa Uribe, un liberal hecho a pulso).



En cuanto a candidaturas presidenciales, tal vez su error político fue la tercera, cuando ingenuamente, en el 2005, consideró –apoyado por Samper– que si esta última vinculaba a Gaviria –quien no lo había apoyado en las anteriores–, ganaría. A cambio, le entregaron el manejo del partido –que hasta hoy no ha querido soltar– y el resultado fue su peor derrota, superado hasta por Carlos Gaviria, del Polo Democrático. Ahí comenzó el proceso de la casi desaparición del liberalismo en manos de quien nunca lo apoyó con lealtad. Su paso por los cargos político-administrativos se caracterizó por los mismos principios con que actuó en el parlamento o la política partidista: honradez, desprendimiento, compromiso, lealtad, conocimiento de los temas y patriotismo. Como procurador impulsó la Dirección de Instrucción Criminal en su lucha contra los primeros brotes del paramilitarismo, por lo que su vida estuvo en riesgo.



Me llamó la atención cuando en el empalme que hicimos en la Procuraduría me mostró el revólver que mantenía en el escritorio por si era objeto de un ataque.

Cuando en 1989, y gracias entre otros a la valiente actitud del entonces ministro Lemos Simonds, se abortó el ‘mico’ que los narcos querían meter en una muy buena reforma constitucional durante el gobierno Barco, para prohibir la extradición de nacionales –bandera del narcoterrorismo–, el papel de Serpa como senador fue decisivo para que los narcos no se salieran con la suya. Con otros parlamentarios como Alfonso Valdivieso acompañaron al Gobierno y prefirieron hundir la reforma antes que ceder a la presión de los narcos por cuenta de la cual habían matado, entre muchos, a Guillermo Cano, Rodrigo Lara, Carlos Mauro Hoyos y Luis Carlos Galán. Aún falta explicar por qué por mayoría el constituyente terminó cediendo en esta materia. Años después, como ministro de Samper y con Carlos Medellín como Minjusticia, Serpa logró que el Congreso deshiciera el camino y restableciera la extradición de nacionales, lo que permitió enviar a EE. UU. varios capos de la droga.



(Siga leyendo: 'Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común': Duque a Biden).



Antes, en particular coyuntura política, como Mingobierno de Barco firmó todos los decretos tendientes al combate frontal contra el paramilitarismo y los barones de la droga. Y tras conseguir, en una de sus campañas presidenciales abandonado por sectores de su partido, más de 5’000.000 de votos, por el inmenso amor a su tierra aceptó la gobernación de Santander, poniendo al servicio de sus gentes todo su empeño y experiencia político-administrativa.



Con su habitual desprendimiento y pese al extraño comportamiento fariano ante su candidatura, apoyó sin reservas el proceso de paz adelantado por el gobierno Santos con ese grupo. Y repito: jamás se rehusó a participar en un proceso que buscara la reconciliación entre sus compatriotas ni quiso sacar de ello ventajas electorales.

Se ha ido un gran liberal, socialdemócrata, hombre de partido que no anduvo dando volteretas de circo, combatiente por sus ideas pero conciliador con sus adversarios, líder hecho a pulso sin pretender hacerse perdonar su origen, ejemplar esposo y padre de familia, político y jurista, que por sus múltiples méritos debió ser presidente de Colombia.



ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Para EL TIEMPO