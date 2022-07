Líderes de opinión coincidieron en su preocupación por las propuestas de Carolina Cocho, ministra de Salud designada por el presidente electo Gustavo Petro. Así, por ejemplo, en las últimas horas el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien apoyó durante la campaña al líder del Pacto Histórico, manifestó: "El sistema de salud no es perfecto, pero atiende a la mayoría de la población urbana y precariamente a la rural".



"No se debe correr el riesgo de destruir algo que funciona antes de tener andando algo mejor. Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud ", advirtió el respetado economista.

En una línea similar se manifestó la periodista María Isabel Rueda quien en su columna de esto domingo en el diario EL TIEMPO dijo que Petro "puso al frente del ministerio a Carolina Corcho, una siquiatra absolutamente ideologizada. Más que practicar su profesión, ella se ha dedicado a hacer política".



La columnista escribió: "Dice que los capitales privados en el sector son “ínfimos o inexistentes”. Falso. Que la salud en Colombia “es un negocio”, que “es de los bancos”, falso. Y que hay que acabarlo. Falso. Como prueba, dice que “han habido” (sic), entre 1998 y 2010, “1 millón 400 mil muertes evitables”. Alejandro Gaviria, próximamente su colega, que la padeció como ministro de Salud (lo mismo que el ministro Fernando Ruiz en su incansable lucha contra el covid), escribió, aludiendo a las declaraciones de la señora Corcho, que qué cantidad de “estupideces. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”. (Las muertes evitables tienen decenas de causas, no necesariamente atribuibles al sistema de salud, como se lo han recordado, entre otros, su admirador, el prestigioso neurólogo Diego Rosselli, quien la manda en un tuit a “repetir el curso de salud pública”)".



Y anotó: "La gente reniega de su EPS. Pero también la quiere. Aunque con fallas –ningún sistema es perfecto–, sabe que ahí tiene a un doliente que la respalda y le responde en caso de que se enferme, no importa cuán catastrófica y costosa sea su enfermedad. Desde una gripa hasta un trasplante. Y si no, su tutela".



"Pero no puede pasarnos lo del dicho de que ‘ya que estamos tan contentos, ¿para dónde nos vamos?’. O sea, ya que esto funciona bien, ¿por qué no lo cambiamos?", concluye Rueda.



"El sistema de salud no es perfecto, pero atiende a la mayoría de la población urbana y precariamente a la rural. La reforma tendría que comenzar en el sector rural y el ejemplo a seguir es el de Ecuador: puestos de salud en todos los corregimientos, adecuadamente equipados", sugiere, por su parte, el exministro Hommes.





POLÍTICA