‘Hombre Marlboro’ no pudo inscribir a su hijo como reemplazo y apoyará voto en blanco

“Les suelto al pollo” fue la frase con la que Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en EE. UU. y más conocido como el ‘Hombre Marlboro’, anunció que su hijo, Samuel Santander Lopesierra Rosado, lo iba a reemplazar en la carrera por la alcaldía de Maicao ante la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocarle la candidatura por sus antecedentes judiciales.



(Puede ver: El 'Hombre Marlboro’ desafía al CNE y seguirá en campaña; decisión en su contra sigue)



El acto vino acompañado de la frase “ahora más que nunca la esperanza continúa”. Supuestamente, Lopesierra hijo iba a seguir con las banderas de su padre. Incluso se llegó a hablar de una candidatura en cuerpo ajeno, puesto que las aspiraciones política venían de su progenitor y este solo lo había acompañado en la contienda electoral. Su nombre solo salió al ruedo cuando el CNE concluyó que su progenitor estaba inhabilitado.

Facebook Twitter Linkedin

CNE indaga si Lopesierra podría inscribir candidatura. El excapo será cotado en caso contra Nicolás Petro. Foto: Archivo Particular

El anuncio volvió a causar escándalo, casi al mismo nivel que la noticia inicial de que el ‘Hombre Marlboro’ buscaba ser alcalde de un municipio sin importar sus condenas en el exterior. Sin embargo, todo parece indicar que, más allá de la parafernalia política, dicha candidatura no tuvo futuro en ningún momento.



(Además: Procuraduría citó a Gabriel Hilsaca y al ‘Hombre Marlboro’ por caso Nicolás Petro)



Veedurías han apuntado que Lopesierra Rosado no podía reemplazar la inscripción de su padre porque lo hizo por firmas y no por un aval de un partido. Debido a que las firmas eran en apoyo a un candidato en cuestión, un segundo no podía reemplazarlo.



En segundo lugar, desde la Registraduría han señalado que nunca hubo una inscripción oficial del hijo del ‘Hombre Marlboro’. A pesar de que hicieron un gran evento para hacer el reemplazo, “nunca se inscribió”. En la entidad apuntaron que “legalmente no era posible” el cambio deseado. Y hasta señalaron que, al contrario de otras resoluciones, en la de Lopesierra el CNE no ofició a la Registraduría para que hiciera la correspondiente modificación.



Conocedores de la movida en Maicao señalaron a este diario que el panorama “cambiará drásticamente “tras la salida de Lopesierra de la contienda. Sin embargo, reconocen que este no se marginará del ejercicio político, dado el poder que sigue conservando en la región.



(Además: Así logró Lopesierra oficializar su candidatura a alcaldía de Maicao (Guajira))





Por el momento, siguen en contienda Yoel Blanchar, Hilber Pinto, y Eurípides Pulido, que ya fue alcalde. Pero ninguno contará con el apoyo de los Lopesierra. A través de un video se confirmó que este no desistirá de participar en los comicios del 29 de octubre, pero lo hará apoyando el voto en blanco.

Facebook Twitter Linkedin

El Hombre Marlboro Foto: Facebook

"El voto en blanco es una alternativa de oposición. Es la alternativa que tenemos para expresar nuestro descontento ante las demás candidaturas y la forma de afirmar una vez más que la candidatura de Santa es una candidatura legítima y nos la han quitado por una razones que no son jurídicas sino políticas", fue el anuncio del que fue senador y luego extraditado por su vínculos con el narcotráfico.