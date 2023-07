A través de su cuenta de Twitter, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC –sistema público de medios de Colombia-, confirmó que este miércoles fue la posesión oficial de Hollman Morris como subgerente de la entidad. De esta forma, se acabaron las especulaciones de una posible candidatura de este a la alcaldía de Bogotá.



(Puede ver: Morris habla de futuro político: 'El 29 de julio se cierran inscripciones a Alcaldía')

“Hoy posesioné a Hollman Morris como subgerente de televisión. Bienvenido, querido Hollman. Celebro tu llegada a la televisión pública”, dijo la también actriz para anunciar la posesión en el cargo. El mensaje vino acompañado de imágenes de la juramentación en el cargo.

Hoy posesioné a @HOLLMANMORRIS como subgerente de televisión. Bienvenido querido Hollman, celebro tu llegada a la televisión pública. 👏🏻 pic.twitter.com/5VcgCJLDuw — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) July 26, 2023

Con la posesión de este miércoles, Morris ya no puede aspirar a ningún cargo de elección popular en los comicios regionales de octubre. De acuerdo con la ley 617 del 2000, este o cualquier otro aspirante debía estar por lo menos un año lejos de cualquier vinculación con el sector público.



Según el artículo 30, está inhabilitado quien “dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento”.



(Además: Gustavo Bolívar, por el Pacto Histórico, anuncia su candidatura a la Alcaldía de Bogotá)



Morris había dejado la puerta abierta para una posible candidatura suya en estas elecciones. “Para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar: acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam. Aún no me he posesionado en RTVC y en el tema político, hasta el 29 de Julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá”, dijo en redes sociales.



Además de este mensaje, hubo gran expectativa ante la demora para su llegada a la subgerencia de RTVC. Además, en Bogotá aparecieron varias vallas en las que se cuestionaba que este no fuera el candidato de la izquierda. Asimismo, este compartió varias imágenes con una posible imagen de campaña.



Sin embargo, toda la especulación que había alrededor del caso quedó disipada con la juramentación de este miércoles. Por otro lado, se ha hablado mucho del rol que jugará Morris en las comunicaciones de la Casa de Nariño, pues a la consejería de prensa de la Presidencia llegó María Paula Fonseca, que ha hecho la mayoría de su carrera de la mano del nuevo subgerente de RTVC.