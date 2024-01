Algunas mujeres congresistas del Pacto Histórico firman carta apoyando a Hollman Morris

Con una carta de una sola página enviada al presidente Gustavo Petro, varias congresistas y concejalas del Pacto Histórico dieron su apoyo a Hollman Morris. La carta ha causado polémica al interior de las filas de la coalición de partidos de izquierda, e incluso, hubo varios que expresaron que era mejor no poner su firma en un documento de ese tipo.



“Hollman ha asumido la responsabilidad, ha reconocido errores, ha presentado perdón público y ha conseguido la absolución por parte de la justicia, por presuntos casos de violencia basada en género”, declararon las políticas del Pacto Histórico, que criticaron que aun así se siga usando dichos casos para cuestionar al actual subgerente, cercano al primer mandatario.



Para las firmantes “no es posible” que dichos señalamientos sigan siendo usados para “someter de manera sistemática a la condición de escarnio público”. En ese sentido, expresaron que es un intento de “nublar una vida completa de carrera profesional y personal y su aporte a la construcción de un periodismo al servicio de las causas de las comunidades”.



En esa línea apuntaron a que Morris tiene derecho a “restituír su buen nombre, el derecho al trabajo y a la tranquilidad”. Asimismo, rechazaron la “permanente zozobra” en la que viviría el exconcejal por cuenta de los señalamientos de posible violencia de género.



Las firmantes expresaron que varias de ellas han trabajado por los derechos de la mujer, señalando que justicia también significa “reconstruir los lazos rotos en el contexto de un país en conflicto”. En ese sentido, añadieron que el debido proceso es una garantía fundamental que no se puede “menoscabar”.



“Consideramos que Hollman Morris puede caminar con la frente en alto de cara al país”, concluyeron las firmantes, entre las que figuran las senadoras Gloria Flórez, Imelda Daza, Catalina Pérez, Clara López e Isabel Cristina Obregón.