Hijo de Gustavo Petro con asilo habla de Tomás Uribe, Santos y Maduro

Andrés Gustavo Petro, hijo del senador y excandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, recibió asilo político en Canadá esta semana y desde entonces su nombre saltó a la opinión pública.

A pesar de que él quería que el asunto de su asilo se mantuviera en reserva, su madre lo dio a conocer en redes sociales y así se enteró de la noticia el país.

Las primeras lágrimas del año. Acabo de hablar con mi hijo Andrés Gustavo Petro, la han dado el asilo político en Canadá. No se por qué tiene que ser así. Este país duele y sobretodo tener que aceptar que los hijos se vayan para estar a salvo. @petrogustavo pic.twitter.com/CaH22fFuZm — Mary Luz Herrán Cárdenas (@maryluzherran) January 5, 2021

En entrevista con La W, el hijo del excandidato presidencial señaló que tuvo que recurrir a la solicitud de asilo por una serie de amenazas que recibió su madre, su padre, otros familiares y él en Colombia. "Pruebas es lo que sobra”, afirmó el joven de 28 años.



De hecho, aseguró que durante su estadía en Colombia recibió una amenaza directa después de que su papá ganara la alcaldía de Bogotá (2006-2010).



Según narró, recurrió a pedir el asilo pues no contaba con los recursos para vivir por fuera del país y que tras conocerse la noticia le han llovido críticas.



Sobre algunos comentarios de políticos que alegaron que debió pedir asilo en otro país, como Cuba, advirtió que es un error pensar que existía la posibilidad de que solicitara el asilo a Cuba o Venezuela. “Eso de hacer tanto a mi papá con Cuba y Venezuela es no comprender realmente lo que él quiere para el país”, agregó.



Petro dijo que su objetivo nunca ha sido ser parte de la política más allá de algunas veces apoyar a su papá. “Siempre he tratado de mantener ese perfil bajo para que la gente me conozca más por cómo soy que por quién soy”, puntualizó en la emisora.



El hijo del senador se refirió sobre el actual presidente y advirtió que no considera que Iván Duque sea quien tiene el poder en Colombia, “muchos dirán que lo tiene Álvaro Uribe, pero tampoco creó que él lo tenga”, agregó.

Con respecto a Venezuela, aseveró que piensa como su padre, y considera que Nicolás Maduro no está listo para ser el presidente, “Venezuela ahorita está en esta situación por dos razones: por el bloqueo económico y porque Maduro no ha tenido la inteligencia para responder a estas situaciones”.



Petro también habló sobre Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, y aseguró que no piensa que sea candidato presidencial. "Le están endulzando el oído para que lo haga, pero ser presidente de un país no es nada fácil. (...) Si él quiere hacerlo, que lo haga (...) pero yo a él le aconsejaría que lo pensara muy bien y que no se dejara endulzar el oído, que intentara tener su propia vida lejos de su apellido, porque si se lanza no sería más sino la sombra de su padre", sentenció.



Por otra parte, sobre el expresidente Juan Manuel Santos reveló que lo respeta. Lo describió como un "camaleón, inteligente" y que votó por él para la presidencia. "Yo voté por Santos no porque quisiera, yo voté por Santos por el Acuerdo de Paz", afirmó. No obstante, señaló que no olvida que Santos fuera el ministro de Defensa de Álvaro Uribe.



Finalmente, se refirió sobre su padre y dijo que le critica que suele hacerle mucho caso a sus asesores políticos y aseguró que él no busca generar conflicto entre los ciudadanos, “el problema viene con los seguidores, que muchos se toman la política de manera muy pasional de lado y lado”.

