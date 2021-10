‘Desde la cuna he sentido el servicio público’: hijo de Carlos H. Trujillo

Siguiendo la senda de su padre, el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo, y de su abuelo y su tío, Camilo Trujillo se lanzó al Senado, donde espera llegar y promover la confianza entre los ciudadanos a valores democráticos como, por ejemplo, los mecanismos de participación.



En diálogo con EL TIEMPO, Camilo Trujillo explicó las razones para competir por Cambio Radical y no por el Centro Democrático, el partido que su padre ayudó a fundar.



(En otras noticias: ¿Por qué siguen las demoras para sacar el pasaporte?)

¿Cómo va la campaña?

Recorriendo los rincones del Valle del Cauca, mi departamento, y visitando esos viejos amigos líderes ‘holmistas’ que recuerdan ese ejercicio de la actividad política transparente que se ha perdido en esa actividad. Soy heredero de esos viejos principios y la motivación es devolver la dignidad, los valores y los principios que ha perdido el alma mater de la democracia.



¿Qué lo motivó a meterse a la política?

Yo desde la cuna he vivido, respirado y sentido el servicio público, desde mi abuelo, mi papá y mi tío. Los planes con mi papá en vida no pasaban por hacer esta campaña al Senado, sino por los planes de él, como sombrilla, pero sí en temas políticos y electorales. Es un sentimiento desde la cuna.

El 61% de los #bogotanos considera que la gestión de la alcaldesa Claudia López es mala. Si esto fuera un examen del programa por el cual fue elegida, se raja en el voto programático y debe ser revocada. Recuperemos nuestra #voluntad popular. Los #verdes son falsas promesas. — Camilo Trujillo (@TrujilloCamilo_) October 12, 2021

¿Usted cree que si su padre siguiera vivo sería el candidato presidencial del Centro Democrático?

Ese era su sueño, su camino y que había labrado durante toda su vida, de forma tranquila, serena, estudiosa y disciplinada. Él siempre le imprimió un sello de excelencia y patriotismo a todas las dignidades que ocupó.



Su padre fue una de las principales figuras del uribismo. ¿Usted por qué usted decidió irse por Cambio Radical?

No soy heredero de carnés de militancia política, sino de valores y principios, de una visión de país y un talante democrático. Mi abuelo militó en el Partido Liberal; mi papá en el Centro Democrático y allí tuvo un espíritu conciliador, un ánimo alrededor del debate respetuoso y, obviamente, la seguridad como un valor indispensable. Pero yo quiero abrirme mi propio camino y en un partido de origen y con ideas liberales, en el que me siento cómodo.

Soy heredero de esos viejos principios y la motivación es devolver la dignidad, los valores y los principios que ha perdido el alma mater de la democracia. FACEBOOK

TWITTER

¿Es decir que lo convence más Germán Vargas Lleras que Álvaro Uribe?

No, bajo ningún supuesto. Creo que el expresidente Uribe le entregó y le entrega el alma con amor a Colombia. Lo respeto y lo admiro. El hecho de que yo esté en Cambio Radical no obedece a que vea mejor al uno o al otro. Simplemente estoy en un partido de origen e ideas liberales.



¿Cuál es el tema principal que usted quiere trabajar si llega al Senado?

Vamos a trabajar dos temas. Por un lado, vamos a devolverle la soberanía y la voluntad popular a la gente, la confianza que ha perdido el sistema a través de los mecanismos de participación. Vamos a entrar a revisar, por ejemplo, la reglamentación de mecanismos como la revocatoria del mandato y devolverles la efectividad a estos instrumentos. Y, por el otro lado, vamos a trabajar en una política social vigorosa y de Estado. Que tenga modelos de desarrollo sostenibles, elementos alimentarios, psicológicos, de apoyo y formación y que tenga una visión de largo plazo para nuestros niños y jóvenes.



¿Qué opina de las críticas que se le hacen al Congreso sobre los salarios altos y el extenso receso legislativo?

Ese tema es tan triste que, cuando yo digo que vamos a devolver la dignidad, es precisamente porque hoy el colombiano de a pie ve al senador o al representante a la Cámara igual a como ve a alguien que está al margen de la ley. Al menos así lo indican las encuestas. Lo que he dicho es que vamos a devolverle los valores y los principios al ejercicio de esta actividad y eso lo construimos con la gente y revisando los mecanismos de participación para que la gente se sienta empoderada y veedora de su propio voto. Ahí es que empezaremos a devolverle la confianza.

En otras noticias

Oficializan personería jurídica para Colombia Humana, movimiento de Petro



¿Cuáles son los cuatro desafíos del centro en las presidenciales del 2022?



POLÍTICA