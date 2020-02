La respuesta de la hija de Petro a críticas por estudiar en Europa

A través de una dura columna de opinión, la hija del senador Gustavo Petro, Sofía Petro, respondió a las críticas de un columnista sobre su estudio en Europa.

En una columna de Jorge Enrique Pava, el contador y columnista del diario La Patria, dijo que no le parece lógico que la hija del senador esté disfrutando de una beca en el extranjero.



"Al alejar a sus hijos de la sociedad colombiana y de nuestro sistema educativo, Petro está demostrando que su lucha es impostada, falsa, traicionera y felona; demuestra que solo busca beneficios personales a costa del sacrificio de toda una generación colombiana de la que debería hacer parte su hija, pero prefiere alejarla para que no sufra las consecuencias del país que él está destruyendo. Es cuestión de supervivencia familiar", escribió.



Y continuó: "Tal vez si sus hijos se quedaran en este país, sufriendo las desdichas que causa y los desmanes que provoca (...) tal vez, solo tal vez, morigeraría sus acciones y disminuiría su violencia".



(Le puede interesar: 'La democracia colombiana es corrupta desde la raíz': Roy Barreras)



Las críticas se hacen más fuertes en cuanto avanza su columna y dice: "¿Esa es la igualdad social que tanto pregona y por la que dice luchar el señor de las bolsas?".



Ante ello, Sofía Petro le respondió en una columna publicada en el diario La Patria. "Como es sabido, el pasado mes de enero recibí una beca de la universidad en la que estudio en Europa", empieza en su columna.



La hija del senador asegura que aunque no está estudiando en Colombia "siento profundamente el deseo latente de ver nacer y ayudar a construir un sistema de educación digno, público y gratuito, cambiando el preconcepto incrustado en las élites políticas del país que concibe la educación como un negocio".



(Lea también: Denuncian cartel de embargos de recursos de la salud)



Asegura que decidió estudiar en el exterior por "motivos mucho más personales originados por la agitada vida política del país", y añade que quiso estudiar afuera pues puede comprender mejor la realidad social y política del país.

Ser socialista no significa querer que todos vivamos en la pobreza FACEBOOK

TWITTER

Además, le dice a Pava que ella accedió a la beca como cualquier otra persona lo podría haber hecho.



"Además de haber superado unas pruebas de selección de entrada a la universidad, he conseguido una beca que todos aquellos que cumplan los requisitos exigidos pueden solicitar y, como usted lo ha dicho, solo debería ser motivo de orgullo para mi familia y mi país", enfatizó.



La joven añade que "ser socialista no significa querer que todos vivamos en la pobreza (...) Por ende, no es incoherente que la hija de un político de izquierda tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero".



Finalmente, añade que seguirá estudiando y trabajando "por la búsqueda de esta anhelada igualdad de oportunidades en Colombia".



POLÍTICA