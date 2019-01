Hermanos Galán exigen al CNE una decisión sobre el Nuevo Liberalismo

Desde las 8 de la mañana de este martes los seguidores del Nuevo Liberalismo, encabezados por los hermanos Galán, realizaron un plantón al frente de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que defina el futuro del movimiento.

Juan Manuel y Carlos Fernando, hijos del excandidato presidencial y fundador del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, vienen exigiendo hace varios meses que se le reconozca la personería jurídica al movimiento que nació en la década de los 80. Sin embargo, la sala plena de la autoridad electoral no ha tomado una decisión sobre el tema.



“Estamos exigiendo que se tome una decisión ya, que no aplacen más la decisión, que no la dilaten más. Si la decisión es negativa, eso abre la puerta para que el Consejo de Estado retome el análisis del caso y confiamos plenamente en que el Consejo de Estado fallará en derecho y con garantías”, aseguró Carlos Fernando Galán, quien fue senador entre el 2014 y 2018.

Este es un clamor ciudadano. Gracias por el apoyo y creer en esta causa. #PorUnNuevoLiberalismoYA pic.twitter.com/70tgSZP2gj — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 22 de enero de 2019

Carlos Fernando agregó que si el CNE no toma una decisión pronto, afectarán las aspiraciones políticas de quienes se identifican con las ideas del movimiento y quieren participar en las elecciones locales de este año.



El Nuevo Liberalismo perdió personería jurídica y todos los privilegios de los partidos en 2006, seis años después de haberla recuperado, luego de no alcanzar el umbral que exige la constitución.



Sin embargo, los hermanos Galán buscan que el movimiento que fundó su padre inspirado en “ideales liberales de democracia, igualdad, libertad y responsabilidad”.

Aunque Juan Manuel y Carlos Fernando militaron en otros partidos en los últimos años, el Liberal y Cambio Radical, respectivamente, renunciaron a esas colectividades.



“El Partido Liberal se volvió un partido neoconservador y le dio la espalda al liberalismo”, aseguró Juan Manuel cuando abandonó las filas del Partido Liberal.



Para los Galán, es importante que el CNE decida les dé una respuesta positiva o negativa, pues, de ser negada la personería, podrán acudir al Consejo de Estado.



“Lo que le pedimos al Consejo Electoral es que no frene la posibilidad de que exista nuevamente el Nuevo Liberalismo, que si van a tomar la decisión negativa la tomen, pero la tomen ya”, explicó Carlos Fernando.



