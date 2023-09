Este jueves, al término del primer Comité de Alerta Temprana para las elecciones regionales de 2023, el registrador nacional, Alexander Vega, denunció que hay candidatos que están siendo respaldados por grupos ilegales.



Además, señaló que por ahora no está contemplado el traslado de puestos y mesas de votación por temas de orden público.

"Hay organizaciones ilegales que ya están respaldando candidatos, hay denuncias de compra de votos y de funcionarios participando en política, eso atenta contra el certamen democrático. De esto ya está enterado el fiscal general", afirmó el funcionario.



La advertencia de Vega ocurre a menos de 2 meses de las elecciones territoriales.



Durante su intervención, hizo un duro llamado a los grupos armados que negocian o se encuentran en fases de acercamientos con el proceso de cara a lograr acuerdos de paz.



"Los grupos ilegales en diálogos de paz no deben interferir en las elecciones", dijo.

#EsNoticia | El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, hizo un llamado a las autoridades para detectar y prevenir actuaciones ilegales como el constreñimiento electoral, la compra de votos y la participación en política de funcionarios públicos en las… pic.twitter.com/DHbH2auB2s — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 7, 2023

Pese a la advertencia, Vega dio un parte positivo sobre la estrategia de seguridad de la Fuerza Pública de cara a las votaciones.



"Los efectos de los Planes Democracia y Ayacucho de las fuerzas militares y de Policía para garantizar la tranquilidad de los comicios de octubre ya se sienten en las diferentes regiones de Colombia. La seguridad va a mejorar de la mano de nuestra fuerza pública", agregó.



Finalmente, señaló que desde la Registraduría van a garantizar el componente tecnológico para tener biometría en 30.000 mesas y conectividad satelital para digitalizar y transmitir las actas E-14.

