Los 4 episodios que golpean el prestigio político de Petro

La justicia no ha proferido ningún fallo definitivo que le ponga fin a la carrera pública del senador Gustavo Petro. Sin embargo, el impacto político de los cuatro episodios recientes en los que se ha visto envuelto se verá, seguramente, en los meses por venir.

El video revelado la semana pasada por la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, en el que se ve al excandidato presidencial contando fajos de billetes, fue el último elemento que afectó a Petro.



El primer episodio fue un pronunciamiento de la Corte Constitucional, la cual reiteró –el pasado 25 de octubre– que quienes tengan sanciones fiscales no pueden posesionarse en cargos de elección popular.



En el caso de Petro, quien asumió como senador el pasado 20 de julio, pesan dos sanciones que le impuso la Contraloría de Bogotá por hechos sucedidos cuando fue alcalde de Bogotá.



El segundo episodio que lo impactó sucedió el pasado 21 de noviembre y vino, precisamente, de la Contraloría de Bogotá, la cual confirmó las sanciones fiscales en su contra.



El contralor distrital, Juan Carlos Granados, explicó que se trata de dos multas: la primera fue por un “detrimento patrimonial” que se le causó al Distrito por la compra de “camiones para la prestación del servicio de aseo” que, al final, “se inutilizaron” y “se embodegaron”.

Y la segunda tiene que ver con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) “sancionó al Distrito con una multa” por violar la libre competencia con el modelo de aseo que Petro implementó por decreto cuando fue alcalde.

Medidas cautelares

Ante las sanciones fiscales, el excandidato interpuso un recurso en el Tribunal Superior de Cundinamarca, el cual emitió unas medidas cautelares que congelaron los efectos de las sanciones fiscales mientras se toma una decisión de fondo. Gracias a esto, Petro pudo aspirar a la Presidencia y posesionarse como senador.



Sin embargo, un día después de que la Contraloría de Bogotá confirmara las multas, el Consejo de Estado profirió el tercer hecho que afectó a Petro: tumbó las medidas cautelares.



Según el alto tribunal, tales medidas las profirió un solo magistrado y no la sala plena del Tribunal, lo que debe resolverse pronto.



Y el cuarto episodio se produjo el martes pasado, en el Senado, cuando Paloma Valencia reveló las imágenes de Petro contando los paquetes de dinero.



El video no pasaría de ser un elemento más si no es porque las explicaciones que ha dado Petro sobre este han dejado más dudas que certezas.



El mismo día del debate, el congresista afirmó que había sido un “préstamo” del arquitecto Simón Vélez, quien dos días después aclaró que no le había hecho “ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”.



Horas después, Petro escribió un trino en el que decía que Vélez “debe aclarar” si el dinero entregado era “a título de préstamo o aporte”. Es decir, el mismo excandidato no tenía claro si el dinero era un préstamo o un aporte a una campaña por parte de Vélez.



Para el politólogo Jairo Libreros, “el golpe” que recibe Petro por estos hechos “es devastador, tanto así que se lleva por delante su figura política, la Colombia Humana y su equipo”.



Petro le dijo a EL TIEMPO que la explicación del destino de los dineros “está dicha en los audios del video” y en este “no hay ninguna actividad ilícita”.



Su tesis la apoyó el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien dejó claro que esas imágenes no significan la existencia de un delito como tal ya que en Colombia existe “la presunción de inocencia”.



Petro anunció que hoy publicará un video en el que explicará “pormenorizadamente los hechos alrededor” de las imágenes que reveló Paloma y que el martes dará una rueda de prensa sobre el tema.



De las explicaciones que dé el senador dependería en gran medida su futuro político, no solamente en cuanto a su permanencia en el Congreso, sino a una eventual candidatura a la Presidencia, en 2022.



