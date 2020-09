Expresidente Ernesto Samper denuncia que hackearon su Facebook

Este viernes el expresidente Ernesto Samper (1994 - 1998) denunció que su cuenta de Facebook fue hackeada y le pidió a las autoridades que investiguen para dar con los responsables de este hecho.



"En la madrugada de hoy fue hackeada mi página oficial de Facebook, retirando los accesos de la misma a las personas que lo administraban", aseguró el político colombiano en un comunicado.



Por ello, el exmandatario le solicitó a los usuarios que ignoren cualquier publicación que se haga desde esa red social o cualquier mensaje en el que usen su nombre hasta que recupere el control de la página.



Samper agregó que considera que "puede que este hecho no sea aislado, pues ya en meses anteriores, la opinión pública conoció los seguimientos a los que mi equipo de trabajo y yo hemos sido sometidos por parte de inteligencia", se lee en la comunicación.



No obstante, aclaró que puede que estos hecho no estén necesariamente ligados a los "seguimientos", pero que en todo caso solicita que las autoridades investiguen y encuentren a los responsables.



"Solicito que cese cualquier actividad ilegal que se esté realizando en mi contra o en contra de mi equipo de trabajo y pido a las autoridades que actualmente tienen conocimiento de dichos hechos lleven a término dichas investigaciones a la mayor brevedad posible", conluye.

Comunicado a la opinión pública.

Agradezco la difusión. pic.twitter.com/n6q4UnMY9Z — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) September 18, 2020

La última publicación de Samper en Facebook fue este jueves 17 de septiembre en la cual compartió un post de Artesilencia, una fundación dedicada al desarrollo de personas con discapacidad auditiva por medio del arte.

