El voto cristiano en Colombia es clave en la búsqueda de obtener cargos en las elecciones. La incógnita, esta vez, es quién o qué agrupación política se beneficiará con el caudal electoral que mueve la fe.



Luego de la negativa de Óscar Iván Zuluaga de vincularse a la coalición del Equipo por Colombia, el uribismo sería entonces uno de los pocos partidos políticos que llevará un candidato único para las elecciones presidenciales. Además, no participará, por ahora, junto con otra fuerza política en una consulta presidencial el próximo 13 de marzo.



A partir de esta decisión, ¿cómo queda el voto cristiano? Por un lado, hace unos días el Partido Mira decidió ingresar y apoyar oficialmente al Equipo por Colombia.



Aydeé Lizarazo, precandidata presidencial de la colectividad cristiana, confirmó que apoyaría a Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez y Alejandro Char.



“Con el apoyo del pueblo colombiano, el Equipo Por Colombia llegará a la Presidencia de la República para llevar desarrollo a las ciudades y el campo, bienestar a las familias y garantías al ejercicio de la libertad religiosa, derecho fundamental y democrático”, dice Lizarazo.



De hecho, la precandidata fue una de las que apoyaba el ingreso de Zuluaga a dicha colectividad y expresó que las puertas del Equipo por Colombia siguen abiertas para el candidato del uribismo.



Por otro lado, el partido Colombia Justa Libres parece no moverse hacia ningún lado e insistir en su propósito de impulsar una candidatura presidencial autónoma e independiente.



El precandidato presidencial por esta colectividad, John Milton Rodríguez, expresó que, si bien el Equipo por Colombia le ha hecho al partido una amable invitación a unirse, “el partido no ha tomado decisión en ese sentido y creo que durante esta semana se tomará la decisión si sí o si no”, le dijo a EL TIEMPO.



“Nuestra línea como partido en la campaña presidencial ha sido irnos hasta la primera vuelta independiente de las decisiones que tome cualquier otro partido o cualquier otro candidato. Nuestra agenda como tal es una agenda de primera vuelta para mayo 29”, dijo.

