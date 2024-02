Juan Camilo Restrepo: 'A las instituciones hay que dejarlas funcionar y respetarlas'

Ante la nueva arremetida del presidente Gustavo Petro contra los órganos de control, varias voces hacen un llamado a los líderes políticos, a las cabezas de las instituciones del Estado y a la sociedad civil a mantener la calma y a velar por el Estado de derecho.



En diálogo con EL TIEMPO, el exministro Juan Camilo Restrepo, una de las voces más respetadas de la política y quien tiene una amplia visión del Estado, señaló que con los pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos días, pues desde la semana anterior viene elevando el tono contra los órganos de control, ve al jefe de Estado “desesperado”.



“Me parece que en los últimos días ha venido abandonando su condición de jefe de Estado para pasar a ser un vociferante contra todo y contra todos. Esta última arremetida muestra la preocupación de que le estén andando aguas arriba algunas investigaciones en las altas Cortes, la Fiscalía o Procuraduría”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Restrepo agregó que “no entiende cómo el jefe de Estado puede llamar como un quiebre institucional el que las instituciones estén funcionando”.



No obstante, hizo un llamado para mantener la cabeza fría: “Frente a una cabeza termocefálica como la que está denotando el presidente, creo que la mejor contribución a la calma y a la vida democrática es recordar siempre, y a toda hora, que a las instituciones hay que dejarlas funcionar y hay que respetarlas”.



El senador y exconstitucionalista Humberto de la Calle, gran conocedor del Estado, hizo también un llamado a la calma e, incluso, de manera irónica pidió decretar tres días de silencio para “tranquilizarnos”.



“Al cabo de ellos, adoptemos acuerdos mínimos para canalizar el disenso. Un buen principio es establecer mecanismos más formales para la discusión política. Tenemos que romper la tiranía esquizofrénica de las redes. Ya es delirio patético que un trino falso atribuido al Fiscal provoque una marejada incontrolable del Presidente alentando una especie de revolución callejera. Si no fuera extremadamente grave, el incidente es risible”, escribió ayer en su cuenta de la red social X.



Humberto de la Calle

Y añadió que como para salir de este impasse se debe volver a “establecer que la comunicación oficial de Gobierno y opositores se haga por mecanismos menos parecidos a una corraleja. Y en adelante, sigamos discutiendo con plena libertad, pero al menos con unos gramos de sindéresis”.



El llamado que hacen estos sectores es a dejar a un lado el radicalismo y velar por el cumplimiento de la Constitución por parte de las distintas ramas de poder, pues consideran que la democracia del país, que es una de las más sólidas de la región, podría verse amenazada por este choque de poderes al que el país ha estado sometido durante los últimos meses.



