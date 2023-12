¿Habrá elecciones atípicas para alcalde en Maicao este 24 de diciembre?

Este 24 de diciembre se llevarán a cabo las últimas elecciones del año. En esa jornada se celebrarán los comicios regionales de aquellos municipios en los que ganó el voto en blanco. Desde la Registraduría se informó que Gamarra (Cesar) será el único municipio que irá a las urnas en la víspera de Navidad.



Fue en este municipio, en el que se reportó la tragedia de Duperly Arávalo, que se cumplió lo requisitos para repetirse el llamado a las urnas. Allí ganó el voto en blanco y superó el margen de 50+1 exigido por la Constitución para que se repita el proceso electoral con candidatos completamente diferentes a los iniciales.



Como en Maicao también ganó el voto en blanco, varios esperaban unos comicios para la jornada de este domingo. Sin embargo, desde el principio la Registraduría aclaró que en este municipio no se cumplió con los requisitos para un nuevo llamado a las urnas.



Aunque la estrategia de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez–más conocido como el hombre Marlboro-, de hacerle campaña al voto en blanco, surtió efecto, no tuvo el mínimo de votos exigido para que la determinación obligara a una nueva elección de alcalde.



El voto en blanco ganó con 20.322 votos sobre las otras opciones, el segundo, Miguel Felipe Aragón obtuvo 20.123 votos y el tercero fue Eurípides Pulido con 9.727. Sin embargo, la Constitución exige poco más del 50 por ciento para que el voto en blanco sea vinculante y Maicao solo obtuvo el 30.77 por ciento.



De esta forma, la estrategia de Lopesierra para que su hijo pudiera ser candidato no funcionó. Varios apuntaron en su momento que este buscó apoyar el voto en blanco para que en el caso de una segunda elección pudiera lanzarse su hijo, Samuel Santander Lopesierra Morado.



Sin embargo, aunque se notó el apoyo al voto en blanco fue insuficiente. Esto quiere decir que este domingo no habrá elecciones atípicas y el primero de enero asumirá Miguel Felipe Aragón como nuevo alcalde de Maicao.



Las últimas elecciones atípicas serán las de Gamarra. A menos de que haya revocatorias de candidaturas por parte del Consejo de Estado, muertes de mandatarios locales o revocatorias del mandato, no se tiene en el calendario próximo algún proceso electoral posterior al del domingo.