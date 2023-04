Este miércoles 19 de abril la senadora liberal Karina Espinosa radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley llamado 'Cero Cacho', iniciativa que tiene como fin “transformar la educación en Colombia” a través de una reforma a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).



(Además: Ley de ‘Cero Cacho’, propuesta de Karina Espinoza en contra de la infidelidad).

Si bien la noticia causó polémica, este no es un tema nuevo. En conversación con EL TIEMPO durante su campaña al Senado, Espinosa señaló que es un asunto en el que venía trabajando desde hace dos años cuando era gestora social en Sucre y que tiene como objetivo, dijo en aquel momento, la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las familias.



En conversación con EL TIEMPO, la senadora contó los detalles del proyecto de ley y habló sobre las críticas que ha recibido por dicha iniciativa.



(Le puede interesar: La dura carta de Sofía Petro tras críticas de Andrés Pastrana al Presidente).

Lo prometimos y le cumplimos al país. Hoy radicamos el proyecto de ley que transformará la educación en Colombia. pic.twitter.com/7hYpU9x2DE — Karina Espinosa O (@Kespinosaoliver) April 19, 2023

¿Qué busca con el proyecto de ley que usted ha denominado ‘Cero cacho’?



Buscamos transformar el tejido social, reconstruir nuestro tejido social. En Colombia actualmente se han perdido los valores y los principios. Entonces buscamos modificar la ley 115 de 1994 para hacer una nueva formación en ética y valores, pero además que tenga un componente de emprendimiento. Que los jóvenes aprendan a hacer planes de negocio, que salgan con las bases en las instituciones educativas para construir su propia empresa. Hemos dado una definición dentro del proyecto al ‘cacho’, que es lo que está generando polémica. Hemos asociado el ‘cacho’ no sólo la infidelidad sino a todo aquello que daña nuestro tejido social: el consumo de sustancias psicoactivas y ventas de sustancias psicoactivas, el matoneo, los problemas de salud mental, el aumento del suicidio y el tema de la infidelidad, que no lo hemos visto como un problema de salud pública.



¿Y por qué es tan relevante este tema?



La infidelidad nos está dejando muchos homicidios y suicidios en nuestro país, también casos de violencia intrafamiliar y depresión. Les voy a contar una historia, yo inicié una estrategia de violencia cero en mi departamento. Tenía cinco ejes: cero consumo de drogas, cero abusos infantiles, cero bullying, cero maltrato a la mujer y empezamos a recorrer el departamento y nos dimos cuenta que hay una cantidad de homicidios en los que el homicidio no era ninguno de estos ejes, sino que el motor era la infidelidad. Que mataron a un señor con una olla de aceite caliente porque fue infiel a la señora, que mataron a una joven embarazada, que un señor se vengó de la señora porque le fue infiel matándolo el hijo. Es decir, casos y casos todos los días y suicidios porque la gente entra en depresión. Nos hemos dado cuenta del problema de salud mental que le está generando esto y las estadísticas son tantos homicidios en el departamento, pero no te vas a la fuente. Entonces empezamos en la estrategia a trabajar en el tema del Cero Cacho. Después yo aspiré al Senado de la República y mi campaña se la dediqué a este tema.



¿Qué más incluye el proyecto?



Otros temas importantes que tiene el proyecto son la erradicación una violencia física o verbal, prevención del reclutamiento infantil, manejo de las emociones, prevención de relaciones sexuales precoces, deserción escolar y afectación en su proyecto de vida, pero tambien temas para fortalecer el autoestima y la autoconciencia. Tenemos una descomposición social porque la droga se volvió moda, porque la infidelidad se volvió moda, porque todas las canciones y no puedo decir que solo el reguetón nos incitan a la fidelidad.



Si se aprueba, ¿cómo se va a aplicar?



En el colegio enseñan matemáticas, religión, hacen un pensum y dicen esta es la cátedra. Nosotros dentro de la ley estamos diciendo que el modelo curricular que se debe seguir es el del artículo 25 que tenemos acá en la ley y obviamente va a llevar al Ministerio de Educación a regular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que empezar a formar a los docentes en estos temas. Ahora la prioridad es la reconstrucción del tejido social. El currículum hay que construirlo obviamente con personas expertas, psicólogos y trabajadores sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Karina Espinoza radica ley de ‘Cero Cacho’. Foto: Instagram @karyespinosaoliver

(Lea también: 'Me interesa que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de DD.HH': Petro).

Usted dice que como gestora social empezó a hablar del tema, ¿hay algún caso de éxito que pueda mencionar?



Es una estrategia que a nosotros nos ha servido muchísimo en el departamento, pero si te digo que tengo una estadística de que nos ha ido muy bien es mentira. Yo sí sé que estos procesos no son cambios que se van a lograr en un día. Mira que en Islandia comenzaron un proceso de cómo combatir las drogas y llevan 20 años en esta apuesta, pero nosotros tenemos que poner el granito de arena, hacer lo que hizo Islandia para combatir las drogas, es decir, apostarle a la educación en principios, a la cultura, al deporte y a la familia.



¿En este proyecto de ley se habla de violencias basadas en género?



Sí, en el literal B del currículum que habla de erradicación de violencia física y verbal, violencia intrafamiliar, bullying y acoso escolar, abuso de menores y la violencia de género o contra la mujer. Es claro, eso está afectando nuestra sociedad. Tenemos feminicidios todos los días a pesar de que hay una ley penal de feminicidio.



¿Con este proyecto no se cruza una línea en cuanto a las libertades individuales?



Son relevantes porque ya la gente lo normalizó, porque la infidelidad ya es normal, entonces yo a todas las personas que son infieles, les he dicho recuerden que cada vez que uno es infiel, está exponiendo su vida, porque nadie sabe cómo reacciona ese otro y miren la cantidad de homicidios que tenemos hoy en Colombia. El tema también de los suicidios, hay niños sufriendo porque descubrieron que sus padres fueron infieles.



¿Cómo ve el ambiente político en el Congreso para su aprobación?



Este proyecto lo presenté con más de 40 compañeros y compañeras. Hay personas que han visto la polémica hoy y nos han dicho que quieren sumarse al proyecto. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de demostrar las bondades de este proyecto, porque es que esto no es solo de la infidelidad.



¿Piensa en el futuro en algún proyecto similar para sancionar dicha práctica?



Yo no busco juzgar ni castigar una conducta, digamos, socialmente permitida y te estoy diciendo que se volvió moda de eso no se trata, se trata de educar demostrarle a nuestra sociedad que esto nos está haciendo daño y que hay que prestarle atención.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias