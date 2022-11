En redes sociales se volvió tendencia un video en el cual se observa cómo un funcionario de Migración Colombia golpea a un hombre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.



El video generó indignación y que la entidad iniciara un proceso contra el agresor. De otro lado, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, pidió perdón en nombre del proyecto político al que pertenece.



“¿Qué es esta falta de respeto?, ¿por qué le pega, señor? ¡Qué falta de respeto de Migración Colombia!”, dice la mujer que capturó las imágenes.



Sobre este hecho la persona que recibió una patada por parte del funcionario público, quien es Juan Ramón Camarillo, un ingeniero de 32 años, se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que espera que haya justicia.



Me parece grave lo que te hizo ese funcionario. Una persona agresiva e intolerante no puede trabajar en una entidad q debe servir a la gente.@JuanRaCamarillo En Nombre del Proyecto político al que pertenezco, te ofrezco excusas y pido a @MigracionCol que tome cartas en el asunto https://t.co/ihWR0aKb2E — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 24, 2022

"Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de

Migración que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", trinó.



Y agregó: "Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más".



El hombre, además, contó que a excepción del agresor, dentro de Migración lo "trataron bien" y lo orientaron para poner la queja por la situación que vivió al ingresar al país.



A propósito de la situación, el senador Bolívar dijo que una persona "agresiva e intolerante no puede trabajar en una entidad que debe servir a la gente". Y pidió, en nombre del proyecto político al que pertenece, "excusas".