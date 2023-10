'Ha habido programas exitosos y la continuidad es positiva': Eduardo Verano

Eduardo Verano buscará su tercer mandato en la gobernación del Atlántico y el segundo en llave con Alejandro Char para la alcaldía de Barranquilla. Con un liderazgo en las encuestas, Verano habló con EL TIEMPO de las críticas a su nueva postulación y a las dudas por las supuestas relaciones con el cura Bernanrdo Hoyos, exalcalde de Barranquilla condenado por escándalos de corrupción.



¿Cómo están en la campaña en estos momentos?



Estamos en la recta final. Es la etapa de mayor atención en la campaña. Debemos estar muy ordenados, con unos mensajes muy claros y eso es lo que queremos dar en estos momentos. Las encuestas nos han favorecido y esperamos que sigan así. Tenemos que mantenernos y el mensaje es muy interesante para lo que queremos del futuro del Atlántico. Ya hemos resuelto el tema de servicios públicos, ahora viene la etapa de internacionalizar la economía. No solo para que inversionista vengan, sino para que nosotros salgamos a vender nuestros productos.

¿Por qué lanzarse para buscar un tercer mandato?





Porque hemos garantizado una continuidad. La transformación del departamento es evidente. Ahí están las cifras de cobertura de servicios públicos. La parte de generación de empleo también muestra avances significativos. Eso ha sido gracias a una llave que hemos hecho con el alcalde Char. Hemos hecho inversiones conjuntas en Barranquilla y el departamento. Esa tarea tiene que continuar. Tenemos clara las siguientes etapas y la conclusión de los proyectos que hemos abierto, incluyendo el plan vial del departamento del Atlántico. La parte que corresponde a la internacionalización. La seguridad, que es el tema álgido, es algo que la gente está pendiente. Han aumentado los homicidios, los atracos, extorsiones y más. Tenemos que enfocarnos y prestarle atención.

Vuelve a repetir llave con Alejandro Char, ¿por qué se demoró tanto en concretarse esta alianza que estaba cantada?





Yo creo que los tiempos son como Dios manda. Alex es candidato único y él no estaba interesado en comenzar una campaña con tanta anticipación, como sí me tocó a mí. Él inicia a su campaña realmente con ese acto de adhesión a mi campaña. Unimos fuerzas para continuar con este proceso de transformación. Tenemos un propósito de continuar mejorando las condiciones de vida de nuestra gente.

¿Quién fue el que dio el primer paso para renovar la alianza?





Ha habido una conversación constante Hay una amistad y respeto. Tenemos un propósito común. Estamos conscientes de la responsabilidad inmensa. Si llegamos a unas etapas de crecimiento, debemos tener una tercera etapa superior a lo anterior. Nuestros equipos deben articularse aún más y de tener nuevas ideas. Vamos a salir con algo muy ordenado en temas intelectuales y profesionales .



¿Qué tanto pesó el caso de Arturo Char en esta alianza? ¿Va a tener algún impacto en su candidatura al llegar a donde esta familia?





El tema de Arturo ha sido manejado de una forma adecuada por su familia. Lo que estamos esperando sus amigos es que tenga la oportunidad para dar todas sus explicaciones de rigor para que salga indemne de este proceso. Somos conscientes de que está en una dificultad pero va a salir dando las explicaciones de rigor.

¿Qué tiene de distinta esta vez su aspiración frente a sus dos pasado gobiernos?





Hay una etapa mucho más avanzada de articulación interna. Hay un fortalecimiento institucional mayor. Hay una regionalización mayor. Es una nueva manera de gobernar el país y de una u otra manera nos hemos enfrentado al Estado centralista para avanzar en lo regional. Eso es una meta. Mucho del trabajo colectivo para una mejor economía, mejor generación de empleo y la internacionalización de nuestro proceso empresaria. No solo de la grandes empresas, sino del pequeño empresario.

Usted habla de lucha contra el Estado centralista, ¿eso quiere decir que asumirá las propuestas de federalismo y de provincias autonómicas?





Yo fui el que avanzó significativamente en la constituyente en los artículos de la regionalización. Avanzamos también en la ley de regiones. Lo justo, lo conveniente y lo importante para el país es tener un modelo de Estado regionalizado. Le daría mayor fortaleza a las regiones para manejar sus asuntos y esa mayor responsabilidad nos pondría a la inteligencia colectiva regional a trabajar. La regiones no serán menores a esa responsabilidad.

En 1991 hubo una apuesta por la regionalización, pero luego hubo un afán centralizador. ¿Hay ambiente actual para que los gobiernos departamentales tengan mayor independencia?





Eso no es de ambientes, lo tenemos que construir. Es nuestra responsabilidad con todos los sectores para establecer el Estado que nos conviene para un mayor desarrollo y calidad de vida. Necesitamos un Estado que se ajuste a la premisa de ser dueños de nuestros destinos. Podríamos ser un Estado centralista y esperar que se apiaden de nosotros pero eso no puede ser la actitud nuestra.

Usted ha destacado la continuidad de los Char y la suya, pero hay una queja en Barranquilla y el Atlántico de que hubo desarrollo económico pero ha aumentado la desigualdad. ¿Cómo van a tocar este tema?





No es desigualdad. La cobertura de servicios públicos a casi el 90 por ciento. Todo eso es calidad de vida. Hay procesos económicos que han generado más empleo y eso es importante para la búsqueda de la equidad y la igualdad. Le dimos más conectividad vial al departamento y eso trajo mayor desarrollo. Antes estaba el desarrollo en el área metropolitana de Barranquilla y seguimos avanzando. Nunca vamos a acabar porque las aspiraciones de la gente nunca van a llegar a un tope. La gente siempre quiere más. Y en ese momento, la gente quiere más. Por eso es importante la política, porque siempre se debe satisfacer las necesidades.

¿Cómo va a hacer eso en temas de educación?





Debe descentralizarse la educación del área metropolitana de Barranquilla. Debemos hacer que la gente esté cerca de la universidad. Es injusto que tan solo en Soledad la gente tenga que gastar 20.000 pesos diarios para poder ir a la Universidad del Atlántico. Por eso es muy poca la gente por fuera de Barranquilla que está en la universidad. Por eso debemos descentralizar la universidad del Atlántico y tener sedes en otros municipios.



¿Cómo va a ser el tema de relacionamiento con el gobierno de Gustavo Petro?





Yo creo que apenas pasen las elecciones, y haya una decisión del pueblo, de una u otra manera la etapa política queda a un lado y viene la de gobierno. En esa etapa debemos hacer equipo con el Gobierno porque ahí están los programas, los proyectos y los recursos para poder avanzar. Todo nuestro propósito es ser un aliados con el gobierno nacional.

¿Ha identificado coincidencias en proyectos?





Hay proyectos en los que vemos total coincidencia. La dinámica económica, la parte de salud y educación. No debe haber ningún conflicto, hay propósitos comunes. Gustavo Petro fue elegido en democracia. Eso hay que respetarlo y gobernar con él.

Lidera encuestas, pero hay sectores que cuestionan la falta de renovación que significa un tercer proyecto suyo, ¿qué les responde?





Están en su derecho de opinar eso. Pero deben de tener en cuenta en el momento de votar que hay continuidades sanas. Si viniéramos de gobiernos fallidos y sin resultados, la continuidad no sería deseable. Pero venimos de gobierno con resultados, están allí, no podemos taparlos. Tiene que respetar y entender que ha habido una transformación del departamento. Ha habido programas exitosos y la continuidad es positiva. Le decimos al pueblo si quiere seguir con una continuidad positiva o una etapa desconocida donde no sabemos cómo serán los resultados. No tendrán pierde con nosotros.

¿Hay versiones de que lo entraron a apoyar gente del cura Bernardo Hoyos?





El padre Bernardo Hoyos es una fuerza en nuestro departamento. Tengo amistad con él desde muchos años. Él está retirado de la política pero es un personaje importante y obviamente estaremos pendientes de sus criterios.

¿Cuáles son esos retos que ha identificado si llega a ganar?





Mucha fuerza e internacionalización de la economía. Todos tenemos que unirnos para una gran transformación económica.