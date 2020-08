Constituyente: propuesta en la que han coincidido Petro y el Uribismo

En la política cada vez se demuestra más que los polos opuestos se atraen. Por lo menos así quedó claro luego de que el Centro Democrático volviera hablar de convocar a una constituyente en Colombia, una propuesta que también había sido lanzada por el hoy senador Gustavo Petro hace algunos años.

Cada vez que en el país hay un gran acontecimiento político o judicial, es común que desde diferentes fuerzas políticas se salga a hablar de una constituyente.



Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático propuso una para crear una Corte única y reformar la justicia.



(También le puede interesar: El país, sacudido por la discusión tras detención de Álvaro Uribe)



"Hoy queremos proponerle al país una constituyente en la que podamos reformar toda la justicia y que estas ideas que le ha presentado este partido al país se conviertan en una realidad", afirmó la senadora Paloma Valencia, quien mencionó, entre los planes, el de la "corte única".



La idea no es nueva. De hecho, tras el atropellado trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Capitolio, se escucharon voces que hablaban también de constituyente.

Hoy queremos proponerle al país una Constituyente en la que podamos reformar toda la justicia FACEBOOK

TWITTER

La senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del Centro Democrático, plantearon incluso un referendo, dijeron que iban a empezar a recoger firmas y hasta propusieron las preguntas que se le harían a los colombianos: “¿Usted cree que si un beneficiario del Acuerdo de Paz delinque debe pasar a la justicia ordinaria, sí o no? ¿Usted cree que un beneficiario que trafique coca debe ser extraditado a los Estados Unidos, sí o no? ¿Usted cree que los violadores de niños deben estar en la justicia ordinaria, sí o no?”.



(Vea también: Congresistas se preparan para volver a sesiones presenciales)



Pero desde la otra orilla política, hace menos de tres años, el senador Gustavo Petro también se subió al bus de una Constituyente, aunque poco después retrocedió en esta propuesta.



“Si yo soy presidente de Colombia el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta: ¿Quiere usted, sí o no, convocar a una asamblea nacional constituyente en Colombia? Si la mayoría dice sí, nos permite convocarla”, dijo Gustavo Petro en noviembre de 2017. Y en 2018 volvió a hablar del tema.

Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución del 91: la del territorio, la reforma a la salud, la educación, la Justicia, la Política y el tránsito hacia una economía productiva. https://t.co/BxGnivOduN — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 18, 2018

¿Qué es una constituyente?

En esencia, una constituyente consiste en la elección de una comisión plural de miembros, que representan a las diferentes tendencias política y sociales, que se encargarán de redactar una nueva carta política.



El temor que genera un mecanismo de esta naturaleza es que por las facultades que puede llegar a tener, independientemente de que se convoque por temas específicos, cabe el riesgo de que su temática se amplíe y resulte abordando aspectos diferentes e incluso claves para intereses políticos particulares. Es más, algunos sectores creen que puede generar más polarización.



(Le puede interesar: Lo que debe saber sobre la casa por cárcel para Álvaro Uribe)



Siempre se ha dicho que las constituyentes son un salto vacío, pues si bien se sabe cómo comienzan, es impredecible cómo terminan.



También hay que tener en cuenta que una constituyente es un mecanismo que puede tardar bastante. Para convocar una constituyente se necesita una ley; luego, una votación popular convocándola; después, la elección de miembros. Esto puede tomar más de un año.



De hecho, el presidente Iván Duque se pronunció este miércoles sobre el tema. Aseguró que el país necesita una reforma urgente a la justicia para beneficio de todos los ciudadanos y valoró que, aunque uno de los mecanismos válidos es una constituyente, este es un “proceso largo”.

Vea también:



- ¿De qué hablaron Duque y Uribe en llamada tras decisión de la Corte?

​

- ¿Duque se desmarca de Constituyente propuesta por Centro Democrático?



POLÍTICA