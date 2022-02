Gustavo Petro, quien según todas las encuestas puntea en la intención de voto para la Presidencia, tiene una postura compleja frente al aborto. De hecho, luego de que la Corte Constitucional decidiera aprobar su despenalización parcial, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, y hasta la mañana de hoy había guardado silencio frente al tema.

Roy Barreras, uno de los dirigentes de mayor peso en su campaña, le dijo a EL TIEMPO que “usualmente los candidatos evitan temas difíciles como aborto, eutanasia, entre otros. En mi caso, medicamente hubiese preferido un límite de 14 semanas (es el límite entre embrión y feto) pero celebro la sentencia por la despenalización”.



Sobre la postura de Petro, Barreras dijo que la posición de Petro es la de “Cero aborto”.

“La sentencia de la Corte no “legaliza el aborto” lo “despenaliza” es decir evita 400.000 abortos clandestinos”, dice el aspirante al Senado sobre el pensamiento de Petro.



En una entrevista con la Radio Nacional de Colombia, Petro había dicho que “toda sociedad debe prevenir, con educación sexual y medidas tecnológicas para que no exista el aborto, a eso le llamo cero aborto. El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”.



Mientras tanto, también dentro del Pacto Histórico la candidata Francia Márquez reaccionó con emoción: "¡Estamos haciendo historia!", dijo. "La despenalización del aborto es una victoria para todas las mujeres y personas gestantes, por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos", argumentó.



Francia Márquez, además, se mostró agradecida: "Gracias a todxs lxs que han empujado esta lucha, por su valentía. Gracias @causajustaco", escribió textualmente en su red social Twitter.



POLÍTICA