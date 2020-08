Petro y Fajardo: ¿una unión imposible para las elecciones de 2022?

A menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2022, en la que se escogerán al Presidente y Vicepresidente del país para el periodo 2022-2026, colectividades políticas y aspirantes empiezan a dar sus primeros pasos con la mente puesta en esa meta.



Así, por ejemplo, ahora está en boca de muchos la propuesta de Humberto de la Calle de una consulta popular entre los candidatos de centro izquierda para llegar a un candidato único que enfrente a la derecha. ¿Es posible?

En política todo es factible. Sin embargo, en este caso hay una dificultad que no es menor: el desamor actual entre los dos aspirantes más sólidos: Gustavo Petro y Sergio Fajardo.



De hecho, hace unas horas, el exgobernador de Antioquia cerró la puerta: “Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos”.



La categórica respuesta es una clara respuesta a una columna publicada, hace un par de semanas, por el excandidato a la presidencia por el Partido Liberal y exjefe del equipo negociador que logró el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.



Bajo el título ‘Centroizquierda’, De la Calle propuso sumar las ideas individuales para que en caso de ganar, se gobierne de forma colectiva.



“La necesidad de construir una coalición que en el 2022 haga presencia con un programa compartido, construido de manera transparente y sin equívocos (…) Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana”.

En el texto, De la Calle detalló sobre las propuestas de otros candidatos, como Vargas Lleras y Fajardo en temas de salud y educación, así como la ilusión de Petro en llevar a Colombia a las energías limpias.



En su momento, Petro dijo sí. “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”, respondió Petro.



En este lapso, se conocieron un par de encuestas que ubican tanto a Fajardo como a Petro en los primeros lugares de favorabilidad en caso de que las elecciones fueran este domingo.



Sin embargo, el 'no' de Fajardo de las últimas horas abre otra página más en la discusión.



Para Jairo Libreros, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, la dura respuesta de Fajardo es natural:



“Esa alianza es viable sólo si las condiciones del acuerdo, el plan de gobierno, la mecánica electoral y la cabeza de la coalición es definida por Gustavo Petro, es decir, sólo si Petro es el candidato todo poderoso funcionaría”, dice.



Para él, por eso, una unión es un imposible. “Por ello, es improbable que esta alianza se lleve a cabo. Petro es un hombre de alianzas, claro, si estas le rinden pleitesía”, dice.



Una opinión en la que, más o menos coincide, Pedro Viveros, analista de Comunicación Política. Según su interpretación, en realidad ninguno, por ahora, está buscando alianzas porque considera que en solitario tiene la suficiente fuerza para pasar a segunda vuelta y en ese momento la situación sí será otra.



“Hoy en Colombia hay tres grupos políticos con poder electoral comprobado: el Centro Democrático, Gustavo Petro y Sergio Fajardo lo que se percibe es que no están buscando alianzas antes de la primera vuelta”, dice Viveros.



“Van a luchar a como de lugar por pasar a la segunda vuelta en 2022 y en esta parte de la campaña si buscarán uniones”, augura.



Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, tiene una opinión parecida aunque él considera trascendental poner el foco en los electores. En su opinión, por ahora hay cuatro hombres que están sembrado la semilla para recoger sus frutos en la primera vuelta: Petro, Fajardo y los exalcaldes de Barranquilla y Medellín, Alejandro Char y Federico Gutiérrez, respectivamente.



“Si Fajardo o Petro pasan y deben enfrentarse a uno de estos últimos, sus electores inmediatamente se decantarán por uno de ellos así hoy ni se les pase por la cabeza. Es natural que prefieran un gobierno de centro o de izquierda que seguir siendo gobernados por la derecha”, dice Ávila.



Una fuente del movimiento de Colombia Humana llama la atención que la narrativa que, dice él, quiere imponer Fajardo es la echarle la culpa a Petro.



"Volvamos a a las elecciones de 2018, Petro había podido ganar la Presidencia. ¿Qué pasó? Que Fajardo se fue a avistar ballenas mientras los demás colombianos veíamos como regresaba el uribismo al poder", dice. "A pesar de eso, Petro con nobleza le tiende la mano a Fajardo y éste responde que no".



El problema de esta discusión que hoy es tendencia en las redes sociales en Colombia, sin embargo, es qué pasaría si ninguno de los dos pasa.



Un hecho, que para un miembro del Centro Democrático que dice es poco probable. Al contrario, él ve que ambos apelan a la soberbia porque saben que los dos pueden llegar a gobernar a Colombia.



“Para mí el problema no es sí ellos se unen o no, el problema es buscar la unidad de nosotros porque como veo las cosas, hoy por hoy, Petro y Fajardo van a pasar a segunda vuelta y eso sí sería el peor escenario para nosotros y el país”, concluye.

